Continúa el juicio contra el "Pity" Álvarez: un amigo de Cristian Díaz será testigo clave

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018, continúa este viernes con una nueva jornada de declaraciones testimoniales. La audiencia se desarrolla en el marco del debate oral y público que busca avanzar sobre las circunstancias en las que se produjo el crimen.

En esta oportunidad, uno de los testimonios centrales será el de Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima y testigo presencial del hecho. Junto con él, también está previsto que declaren seis vecinos del barrio Samoré, quienes deberán brindar su testimonio ante el tribunal.

La nueva audiencia corresponde a la tercera jornada del debate oral y público que se lleva adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

El proceso tiene como eje el homicidio simple de Díaz, quien murió después de recibir cuatro disparos durante un episodio ocurrido en la madrugada del 12 de julio de 2018.

El testimonio del amigo

La declaración de Stiempcich adquiere particular relevancia dentro de la jornada debido a su vínculo con la víctima y a que se encontraba presente cuando se desencadenó la situación que terminó con la muerte de Díaz. Stiempcich era amigo de Cristian Díaz y, según la información aportada, fue quien intentó separar la pelea que se produjo durante la madrugada del 12 de julio de 2018. El enfrentamiento terminó con el crimen de Díaz, quien recibió cuatro disparos.

Su testimonio permitirá al tribunal escuchar directamente el relato de una persona que estuvo presente durante el episodio. La declaración se producirá frente a los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.

La jornada testimonial se suma así a las declaraciones ya recibidas durante las primeras audiencias del juicio y forma parte del desarrollo del debate oral y público.

Seis vecinos del barrio Samoré también declararán

Además del amigo de la víctima, se aguarda la declaración de seis vecinos del barrio Samoré, quienes también fueron convocados para prestar testimonio ante los integrantes del tribunal.

Los testigos son:

Iliana Díaz .

. Fanny Johana Valdivia Quea .

. Laura Bellizzi .

. Carla Mariela Collazo .

. Pablo Sebastián Robles .

. Pablo Roberto Musumano.

Sus declaraciones forman parte de la nueva etapa de testimoniales prevista para este viernes y se incorporarán al debate que analiza el homicidio de Cristian Díaz.

La presencia de los vecinos se suma al testimonio de Stiempcich, quien tuvo una participación directa en el momento previo al desenlace fatal al intentar separar la pelea que se había iniciado durante la madrugada.

Qué ocurrió durante la segunda jornada

Durante la segunda jornada del debate oral y público, Cristian "Pity" Álvarez escuchó las declaraciones de tres personas vinculadas con la víctima y con el entorno en el que ocurrió el hecho.

Entre los testimonios recibidos estuvieron los de Agustina Ibernoz, expareja del músico; Verónica Román, madre de la segunda hija de Cristian Díaz; y Alejandro Marcelo Pedroso, taxista y vecino del barrio Samoré.

La jornada estuvo marcada también por algunas situaciones protagonizadas por el propio acusado dentro de la sala. En determinado momento, el tribunal le solicitó a "Pity" que se quitara un guante que llevaba en una de sus manos, además de pedirle que se sacara los anteojos de sol.

Durante parte de la audiencia, además, se pudo constatar que el músico se quedó dormido, por lo que debieron despertarlo para continuar con el desarrollo del debate.