Hay fecha para el juicio del presunto autor del triple homicidio en Melchor Romero

Ezequiel, el joven acusado de matar a su madre, su padrastro y su sobrina de 5 años el 1 de enero del 2020 en la localidad platense de Melchor Romero, aguarda “tranquilo” el inicio del juicio previsto para febrero próximo, cuando espera contar “su verdad” sobre lo ocurrido la madrugada del triple crimen, según reveló su tía Norma Holsbak en declaraciones a Télam.

”Ezequiel está bien, está tranquilo y quiere que empiece el juicio. Él me dijo: “tía, yo voy a contar toda la verdad”, comentó Norma, hermana de Graciela Holsbak, madre del joven y una de las víctimas del hecho junto a su pareja Raúl Bravo (58) y su nieta Alma (5). Según confirmó Norma, “el juicio será en febrero próximo” y explicó que si bien la defensa oficial de su sobrino había solicitado la posibilidad de que, ante el contexto de pandemia, el joven espere en libertad el inicio del debate, no se hizo lugar al planteo y Ezequiel deberá seguir en el instituto de menores en que permanece alojado en el interior bonaerense.

”Ezequiel extraña a su familia pero me dijo que quería esperar el juicio en el instituto, que no quería ser una molestia para nadie”, relató. En una audiencia que se realizó para analizar ese planteo, el joven no habló, no pronunció palabra y se limitó a mirar todo el tiempo a su hermana Andrea, mamá de Alma.

”El siempre me dijo que era inocente, que él no fue y me dijo que cuando sea el juicio va a contar toda la verdad”, se esperanzó Norma, quien no puede creer que su sobrino haya podido cometer esa masacre. La mujer remarcó que le “cuesta creer que una sola persona haya podido matar a tres personas”.

El hecho ocurrió el primer día del 2020, en una casa situada en la calle 523 entre 164 y 165, de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, donde fueron hallados los cuerpos de Raúl y Graciela, con un promedio de 13 heridas de arma blanca cada uno.