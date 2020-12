Homicida con privilegio: la fiscala mandó a la casa al autor del crimen de Chanampa

Walter “Rulo” Barrera, el sujeto sindicado como el autor de haber asesinado de un disparo en el pecho a Sebastián Chanampa, tras una disputa por una carrera cuadrera ilegal, regresó ayer a su casa, en el barrio Mi Jardín, en la zona sur de la ciudad. Sin embargo, luego, fue trasladado al domicilio de un familiar en el norte.

La medida fue dispuesta por la fiscala de Instrucción N° 1, Jésica Miranda, y provocó malestar en la Policía, quien debe hacerse cargo de la seguridad del sujeto al que la funcionaria imputó de homicidio.

De acuerdo a la información brindada por voceros de la causa a LA UNIÓN, días atrás, Walter “Rulo” Barrera, quien estaba detenido en la Comisaría de Sumalao, fue internado en una clínica privada de Valle Viejo por una lesión en el tabique nasal. Herida que habría sufrido en la gresca donde asesinó a Chanampa y por la que fue intervenido quirúrgicamente.

En la jornada del sábado, Barrera fue dado de alta, ya que la clínica necesitaba la cama para otro paciente, según lo indicado por voceros policiales, pero no podía permanecer alojado en el calabozo. Ante esta situación, la fiscala Miranda dispuso que Barrera, quien es asesorado legalmente por el exjuez Juan Pablo Morales, sea llevado a la casa, donde continuará detenido.

La medida judicial causó sorpresa en la Policía ya que, según afirmaron, desde la Fiscalía no se notificó ni al jefe de Policía, ni a la Jefatura, ni al jefe de la Regional N° 1 para que arbitrara los medios necesarios para brindar seguridad al detenido en el domicilio -custodia-, sobre todo teniendo en cuenta que la casa donde fue enviado se encuentra en las cercanías de la casa de la víctima.

“No nos avisaron. Se necesitan al menos diez efectivos de los grupos especiales para brindar seguridad y evitar que pudiera producirse otra tragedia. Después de advertirle a la fiscala que no era recomendable enviar a Barrera a su casa, lo trasladaron a la casa de un familiar en el norte. El riesgo sigue siendo el mismo”, explicó el vocero.

Además, agregó: “Se le ofreció a la fiscala acondicionar la comisaría de Banda de Varela para que Barrera permaneciera detenido, o bien, sea internado hasta su total recuperación en el Hospital San Juan Bautista con consigna policial, pero no quiso y lo envió a la casa”.

La proximidad de las fiestas de navidad y año nuevo y que el abogado que defiende a Barrera sea el exmagistrado sembraron dudas en la decisión de la fiscala, quien benefició a un acusado de homicidio a cumplir la detención en un domicilio familiar.

“Si el médico dice que no puede permanecer alojado en un calabozo, tendría que haber sido llevado al hospital. El que esté en una casa, reitero, es muy peligroso. No solo por la represalia que pudiera sufrir, sino porque cuando ocurrió el crimen, Barrera se fugó”, finalizó el vocero de la causa.



Marcharán por justicia

Tras la publicación en exclusiva de LA UNIÓN en su edición digital sobre que "Rulo" Barrera había sido beneficiado con la detención domiciliaria, familiares hicieron conocer su enojo e impotencia y adelantaron que hoy marcharán pidiendo justicia. "Queremos que la fiscal se aparte de la causa. ¿Cuánto le pagaron para que lo mande a la casa?. Walter no mató un perro, mató a mi hijo. Nos destruyó la vida, y mientras nosotros lo lloramos, él -por Barrera- va a pasar la fiesta con su familia", expresaron.

Además, desde la querella informaron también que solicitarán una Junta Médica para que evalúe el estado de salud de Barrera. "Solo queremos justicia, como bien lo dice LA UNIÓN, porque fue el medio por el que nos enteramos a la una de la madrugada. Es un homicida con privilegios". Finalmente, la familia volvió a reiterar su pedido de justicia e indicó: "Si vamos porque está enfermo, todos los presos deberían estar en la casa, todos tienen su problema de salud".