Jalil y los gobernadores dialoguistas condicionaron su apoyo a la reforma laboral

En el marco de las negociaciones políticas por la reforma laboral que comenzará a debatirse la próxima semana en el Congreso, los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) mantuvieron una reunión clave con el ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de definir una postura común frente al capítulo impositivo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

El encuentro se dio en un contexto de creciente preocupación por el impacto que tendría la reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas, una de las modificaciones centrales incluidas en la reforma. Según plantearon los mandatarios provinciales, la iniciativa podría generar un fuerte recorte en los recursos coparticipables, afectando de manera directa las finanzas de las provincias, que ya vienen resentidas por la caída del consumo y la merma en la recaudación.

Desde el Ejecutivo nacional, el objetivo del encuentro fue acercar posiciones con los denominados gobernadores "dialoguistas", cuyo respaldo resulta clave para que el oficialismo logre los votos necesarios para aprobar la reforma laboral, especialmente en el Senado, donde el margen de maniobra es más ajustado y el poroteo legislativo se presenta complejo.

Inicialmente, la reunión estaba prevista sin la presencia del ministro Santilli y para realizarse más tarde en la jornada. Sin embargo, el encuentro fue adelantado y finalmente contó con la participación del titular de la cartera de Interior, lo que fue interpretado como una señal política de la relevancia que el Gobierno le asigna a las negociaciones con los mandatarios provinciales.

Tras la reunión, Santilli calificó el encuentro como "muy positivo" y destacó la voluntad de diálogo entre las partes. "Seguimos escuchando a los gobernadores y trabajando en la modernización laboral, pero al mismo tiempo entendiendo los reclamos, como el tema recaudatorio y las obras públicas en las rutas", expresó el funcionario, alineado con la gestión del presidente Javier Milei.

Consultado sobre la posibilidad de introducir cambios en el capítulo fiscal de la reforma, el ministro evitó definiciones concretas, aunque aseguró que las conversaciones continuarán. "Vamos a seguir trabajando en una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo", sostuvo, dejando abierta la puerta a eventuales modificaciones que contemplen las demandas provinciales.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue enfático al plantear la preocupación compartida por las provincias del norte. "Queremos colaborar en modernizar una ley, pero al mismo tiempo queremos que no afecte a las provincias, que ya vienen muy golpeadas por la baja en la recaudación dada la caída en el consumo", afirmó.

Sáenz precisó que, en el caso de su provincia, la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas implicaría una pérdida cercana a los 80 mil millones de pesos, un impacto que consideró difícil de absorber en el actual contexto económico. "Le pedimos al ministro alternativas para no resignar recursos si avanza el capítulo fiscal. Hemos planteado distintas opciones", señaló.

En cuanto al acompañamiento al proyecto de reforma laboral, el mandatario salteño aclaró que la posición de los gobernadores dependerá de que se respeten los intereses provinciales. "Si se respetan, vamos a acompañar. Pero seguimos dialogando, porque entendemos que hay cuatro patas que deben tener voz y voto: los trabajadores, los empleadores, los sindicatos y las provincias", subrayó.

En ese sentido, los gobernadores dejaron en claro que su respaldo no será automático y que buscarán hacer pesar su reclamo en el debate legislativo, particularmente en el Senado, donde su influencia resulta determinante. La definición final sobre el apoyo al proyecto quedará atada a la posibilidad de encontrar mecanismos que compensen la pérdida de recursos y garanticen la sostenibilidad financiera de las provincias.