Horror: denunciaron a un joven por adoptar, torturar y matar al menos 16 gatos

Un estremecedor caso de presunto maltrato animal sacude al barrio porteño de Recoleta y moviliza tanto a organizaciones proteccionistas como a rescatistas independientes. Un joven de 27 años fue denunciado ante la Justicia acusado de adoptar gatos para luego torturarlos y asesinarlos. Según la denuncia presentada, ya son 16 los casos constatados.

La presentación judicial fue realizada el pasado 4 de marzo por el abogado Alexis Barrocco, quien detalló el funcionamiento del supuesto mecanismo utilizado por el acusado para conseguir a los animales. De acuerdo con el relato del letrado, el joven se presentaba ante rescatistas como una persona amante de los animales y se ofrecía para recibir gatos en tránsito o adopción, principalmente cachorros y animales vulnerables.

Según la denuncia, detrás de esa aparente intención solidaria existía un esquema planificado que terminaba con la muerte de los animales pocas horas después de ser entregados.

El supuesto modus operandi

El abogado que impulsa la causa aseguró que el acusado desarrollaba un mecanismo sistemático para captar animales y evitar sospechas entre las personas que participaban de rescates independientes.

Barrocco explicó que el joven "se ganaba la confianza de las rescatistas, que en un 90% eran mujeres", y sostuvo que existía "todo un modus operandi" detrás de las adopciones y pedidos de tránsito. Según la denuncia, el sospechoso organizaba distintos horarios para recibir animales provenientes de diferentes rescatistas con el objetivo de que no se cruzaran entre sí ni advirtieran lo que ocurría.

"Citaba a una persona a las 15 y a otra a las 22. Horas después, los animales ya estaban muertos", afirmó el abogado en declaraciones a TN.

La acusación sostiene que las víctimas elegidas eran principalmente:

Gatitos cachorros

Mamás con crías

Animales recién nacidos

Gatos ofrecidos en tránsito

Animales dados en adopción

Las publicaciones realizadas posteriormente por rescatistas en redes sociales reforzaron esa descripción y detallaron que el acusado insistía especialmente en recibir animales pequeños o en situación de vulnerabilidad.

El caso de Charly y el relato incluido en la denuncia

Uno de los episodios incorporados a la causa corresponde a un gato llamado Charly, de nueve meses, cuyo caso ocurrió el 16 de enero. Según explicó el abogado querellante, el acusado había conocido previamente a una mujer en una iglesia del barrio y, tras ganarse su confianza, comenzó a trabajar para ella como niñero.

De acuerdo con la denuncia, el día del hecho el joven se encontraba cuidando al hijo menor de la mujer cuando ocurrió el ataque contra el animal.

Los gatitos asesinados

"Ese día fue a cuidar al hijo de la mujer, un menor. En ausencia de la madre, estaba el gato Charly. Lo torturó, lo golpeó, lo metió en una bolsa y terminó falleciendo con un cuadro de asfixia", denunció Barrocco.

La querella también indicó que el hijo de la mujer habría intentado intervenir durante el episodio. "El nene quiso intervenir y él lo amenazó pellizcándolo. Es el primero de los casos que tenemos denunciados", señaló el abogado.

Más denuncias y nuevos animales muertos

Tras el episodio de Charly comenzaron a aparecer nuevos casos vinculados al mismo acusado, según sostiene la presentación judicial. Barrocco aseguró que posteriormente "también mató a Rubio" y agregó que el 25 de febrero se registraron otros dos episodios. Entre ellos se menciona el caso de una gata madre junto a sus cinco bebés.

Además, distintas rescatistas difundieron publicaciones en redes sociales relatando otros nombres de animales presuntamente asesinados. En una publicación conjunta difundida por usuarios de Facebook, Daiana Gabriela escribió:

"Mató a Salvadora"

"Mató a Rubio"

"Mató a Betún"

La denunciante también sostuvo que el acusado buscaba sistemáticamente rescatistas que solicitaran hogares de tránsito y que insistía particularmente en recibir gatitos pequeños o recién nacidos.

Quién es el acusado y qué pidió la querella

Según informó el abogado de las víctimas, el acusado tiene 27 años, es oriundo de la provincia de Santa Cruz y estudió para chef, aunque actualmente se encontraría desempleado.

Barrocco señaló además que solicitó distintas medidas judiciales en el marco de la investigación y afirmó que buscarán avanzar con un pedido de detención. "Pedí una gran cantidad de medidas y vamos a hacer todo lo posible para solicitar la detención", indicó.

Mientras tanto, el caso comenzó a tener una fuerte repercusión pública y una amplia difusión en redes sociales, donde rescatistas y proteccionistas impulsan campañas para visibilizar la situación.