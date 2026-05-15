Una niña de 12 años internada tras consumir drogas: investigan si fue abusada

Una niña de 12 años permanece internada en el Hospital Municipal de Bahía Blanca luego de sufrir una convulsión durante la madrugada del domingo, asociada al consumo de cocaína, marihuana y alcohol. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la situación en una vivienda del macrocentro bahiense.

Según el relato del servicio médico que acudió al lugar, la menor estaba acompañada por sus hermanas de 11 y 6 años, sus padres y otros dos adultos. Los paramédicos decidieron trasladarla de inmediato al centro de salud para recibir atención especializada.

Durante el traslado, una enfermera detectó que la niña llevaba dinero oculto entre sus prendas, lo que motivó la apertura de una investigación por posible abuso sexual a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Judicial N° 3, especializada en delitos sexuales.

Resultados toxicológicos y evaluaciones médicas

Los exámenes toxicológicos realizados en el hospital confirmaron la presencia de cocaína, marihuana y alcohol en el organismo de la menor. La fiscal Agustina Olguín, en declaraciones a Diario La Nueva, informó que inicialmente la niña se negó a ser revisada.

Una evaluación posterior, llevada a cabo por personal de Policía Científica, no detectó signos visibles de abuso sexual ni lesiones. Tampoco los médicos ni los familiares indicaron que la menor hubiera mencionado alguna situación de este tipo. Sin embargo, la fiscal dispuso pericias médicas y psicológicas complementarias y señaló como fundamental la declaración de la niña en Cámara Gesell, prevista en los próximos días.

Entorno familiar complejo

El caso refleja un contexto familiar complejo. Los padres de la menor están separados, y su padre había salido recientemente de prisión. Según la madre, la niña debía pasar la noche en el domicilio del padre, siendo su primera visita a esa vivienda. Actualmente, la menor vive con su abuela materna.

"Supuestamente estaban compartiendo una cena, pero no tenemos otra información del contexto de la reunión", explicó la fiscal Olguín, subrayando la necesidad de profundizar en la reconstrucción de los hechos.

Nueva denuncia en el ámbito escolar

El miércoles por la tarde, el caso tomó un giro aún más inquietante. La directora de la escuela especial donde asiste el hermano de la niña, un niño de 7 años, denunció la presencia de un polvo blanco en una cuchara incluida en la vianda del menor.

Las pericias confirmaron que se trataba de cocaína, lo que derivó en la apertura de actuaciones y la derivación de la información a la fiscalía. Este hallazgo plantea nuevas interrogantes sobre la exposición de los menores a sustancias ilícitas y amplía la investigación hacia otros miembros del entorno familiar y social.

Investigación y medidas judiciales

Actualmente, no hay detenidos ni imputados formales en ninguna de las dos líneas de investigación: la relacionada con la intoxicación de la niña y la vinculada al hallazgo de drogas en el entorno escolar.

Las autoridades judiciales y policiales trabajan para determinar:

Cómo llegaron las sustancias al organismo de la menor .

. El origen de la cocaína encontrada en la vianda del niño de 7 años.

encontrada en la vianda del niño de 7 años. Si existió alguna situación de vulnerabilidad o exposición indebida de los menores.

El fiscal Mauricio Del Cero se encuentra al frente de la investigación sobre la procedencia de las drogas. Paralelamente, la fiscal Agustina Olguín seguirá avanzando con las pericias y la declaración de la niña en Cámara Gesell, elementos que podrían aportar claridad sobre el alcance del caso y posibles responsabilidades.