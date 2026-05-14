Grave accidente en Catamarca: un motociclista fue hospitalizado tras una fuerte caída

Este jueves, a las 10:40 horas, se registró un grave siniestro vial sobre la ruta provincial N° 7, en las inmediaciones del Paraje Caballa, en el departamento La Paz. Según los primeros reportes, el accidente involucró a un solo vehículo: una motocicleta CFMoto 800 cc., de color azul, conducida por Mariano Hernán Lajara, de 50 años y oriundo de Rosario de Santa Fe.

El siniestro ocurrió cuando Lajara, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó pesadamente en la banquina. La magnitud del impacto provocó lesiones de consideración que comprometieron de inmediato su estado de salud.

Atención médica y estado del motociclista

Tras el accidente, el personal médico local intervino rápidamente y procedió al traslado de Lajara hacia el Hospital San Juan Bautista de la Capital. Desde el nosocomio se informó que ingresó inconsciente, con estado de salud reservado, lo que refleja la gravedad de las lesiones sufridas.

La información proporcionada por el hospital indica que la prioridad del equipo médico es estabilizar al paciente mientras se realizan estudios complementarios para determinar el alcance de las lesiones.

Intervención policial y judicial

En el lugar del siniestro intervinieron efectivos de la Comisaría de Icaño, quienes se encargaron de labrar las actuaciones de rigor. Estas diligencias se llevaron a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción de la Sexta Circunscripción Judicial, que deberá esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la caída de la motocicleta.

Las autoridades enfatizaron que, hasta el momento, no se descartan ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, incluyendo fallas mecánicas, condiciones de la vía o posibles errores de conducción.