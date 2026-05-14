Crimen de Monje: Vera fue declarado culpable por el delito de homicidio en ocasión de robo

En la tarde de este jueves, un jurado popular declaró culpable a Emmanuel Alexander Vera por el delito de homicidio en ocasión de robo, en el marco de una causa judicial vinculada a un hecho ocurrido en octubre de 2023 en una vivienda ubicada en el barrio Alcira Sur.

La definición llegó luego de tres jornadas de audiencias en las que se desarrolló el juicio bajo el sistema de jurados populares. Tras escuchar las distintas exposiciones de las partes y los alegatos finales, los ciudadanos integrantes del jurado arribaron al veredicto de culpabilidad contra el acusado.

El caso avanzó así hacia una nueva etapa procesal que será determinante para establecer la pena que deberá afrontar Vera por el delito por el que fue hallado responsable.

Los alegatos

Durante el proceso judicial participaron representantes de todas las partes involucradas en la causa. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Dr. Augusto Barros, quien llevó adelante la acusación durante el debate oral. También intervino el querellante particular, Dr. Juan Pablo Morales, en representación de la familia de la víctima. En tanto, la asistencia técnica vinculada a la querella contó con la participación de Gabriela Reynoso.

Por parte de la defensa del acusado actuó el abogado Dr. Miguel Nieva, quien representó a Emmanuel Alexander Vera a lo largo de las audiencias desarrolladas durante el juicio.

Luego de escuchar los alegatos de clausura presentados por cada una de las partes, el jurado emitió finalmente su decisión respecto de la responsabilidad penal del imputado en el hecho investigado.

El hecho juzgado

La causa judicial tiene origen en un episodio ocurrido en octubre de 2023 en una vivienda del barrio Alcira Sur. El proceso llegó a instancia de juicio por el delito de homicidio en ocasión de robo, figura penal sobre la cual el jurado popular debió expedirse luego de analizar las pruebas y exposiciones desarrolladas durante el debate.

La resolución conocida este jueves marca un punto central dentro del expediente, ya que el jurado determinó la culpabilidad del acusado tras el desarrollo completo del juicio oral.

El sistema de jurados populares volvió a ocupar un rol central en un caso de fuerte impacto judicial, con ciudadanos convocados para intervenir directamente en la decisión sobre la responsabilidad penal del imputado.

La audiencia de cesura

Concluida la función del jurado popular, el juez director del proceso, Dr. Miguel Lozano Gillyam, avanzó en la continuidad del trámite judicial y fijó la audiencia de cesura para el próximo lunes a las 11 de la mañana.

En esa instancia se debatirá la pena que corresponderá aplicar a Vera luego del veredicto condenatorio emitido por el jurado. La audiencia de cesura constituye una etapa clave dentro del proceso penal, ya que allí las partes expondrán sus posiciones respecto de la condena que deberá imponerse al acusado declarado culpable.

De esta manera, el juicio ingresará en su tramo final tras el pronunciamiento del jurado popular y la posterior determinación de la pena por parte de la Justicia.