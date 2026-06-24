Horror en Salta por la muerte de un nene de 2 años: detuvieron a la madre y al padrastro

La muerte de Thiago Altamirano, un niño de 2 años, ocurrida en las últimas horas en la ciudad de Salta, generó una profunda conmoción y activó una investigación judicial destinada a determinar las circunstancias que rodearon el fallecimiento. El caso se encuentra bajo la órbita de la Justicia provincial y, mientras se aguardan los resultados de la autopsia, ya fueron detenidos la madre del menor y el hombre con quien mantenía una relación de pareja.

La investigación comenzó a tomar forma a partir de la intervención de los servicios de emergencia y de los profesionales de la salud que atendieron al niño. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el menor fue trasladado por su madre al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad del cuadro que presentaba, los médicos resolvieron derivarlo al Hospital Materno Infantil.

Sin embargo, el niño ingresó al centro asistencial sin signos vitales. A partir de ese momento, se puso en marcha una serie de actuaciones judiciales destinadas a establecer con precisión qué ocurrió en las horas previas a su muerte.

La llamada al 911 y las primeras dudas

De acuerdo con medios locales, los hechos comenzaron alrededor de las 21.30 del lunes, cuando una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre la situación del pequeño.

La primera explicación brindada por los adultos apuntó a un accidente doméstico. Según esa versión, el niño se habría caído de una cama. No obstante, esa hipótesis comenzó a ser cuestionada cuando los profesionales médicos observaron la gravedad de las lesiones que presentaba el menor.

Las dudas surgidas durante la atención sanitaria llevaron a que la situación fuera reportada a las autoridades judiciales, que rápidamente dispusieron una serie de medidas para preservar pruebas y avanzar con la investigación.

Thiago Altamirano Salta

La intervención de la fiscalía

Ante el reporte de lo sucedido, el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín, solicitó ante el juez de Garantías de turno la detención preventiva de la madre del niño y de su pareja.

Asimismo, ordenó la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que quedó a cargo de diversas tareas periciales.

Entre las medidas dispuestas se encuentran:

La realización de pericias en la vivienda donde residía el menor.

La intervención de especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense.

La realización de la autopsia correspondiente.

La recolección de testimonios.

El análisis de posibles antecedentes vinculados al entorno familiar.

Los resultados de estas actuaciones serán determinantes para establecer las causas del fallecimiento y definir los próximos pasos de la investigación.

El traslado de urgencia y el fallecimiento

Según publicó El Tribuno, cuando la Policía llegó al domicilio encontró al pequeño en un estado de salud extremadamente delicado. Tras ser trasladado al hospital Papa Francisco, recibió las primeras atenciones médicas. Debido a la gravedad de la situación, fue derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil con código rojo.

Pese a los esfuerzos realizados por los equipos médicos, el niño falleció pocos minutos después de ingresar al centro asistencial.

La secuencia de los acontecimientos y las lesiones observadas por los profesionales son algunos de los elementos que actualmente forman parte del expediente judicial.

Las denuncias mencionadas por la familia paterna

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, comenzaron a surgir testimonios relacionados con antecedentes que podrían resultar relevantes para la investigación.

El caso provocó un fuerte impacto en el barrio Convivencia, ubicado en la zona sudeste de la capital salteña. Según consignó El Tribuno, algunos vecinos manifestaron que no sería la primera vez que se registraban situaciones de violencia en la vivienda y señalaron al padrastro del niño como una persona violenta.

A su vez, Marta, abuela paterna de Thiago, aseguró que la familia había realizado al menos cinco denuncias previas por presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo que involucraban tanto al niño fallecido como a su hermano de 10 meses. En declaraciones a Radio Salta reproducidas por medios locales, la mujer afirmó que hacía aproximadamente tres meses que no podían ver al pequeño debido a que la madre habría impedido el contacto con la familia paterna.

También sostuvo que existían presentaciones judiciales impulsadas por el padre del menor y reclamó que se investigue cuál fue la respuesta que recibieron esos planteos.

"Lo que no queríamos que pase, pasó anoche", expresó la abuela, al referirse a la muerte del niño.

La situación del hermano menor

Otro de los aspectos que forma parte del escenario posterior al fallecimiento de Thiago es la situación de su hermano de 10 meses. Según indicó Marta, la familia paterna solicitó que el bebé quede bajo su guarda. Mientras tanto, de acuerdo con sus declaraciones, el niño se encuentra bajo resguardo estatal hasta que se determine cuál será su situación definitiva.

Las afirmaciones realizadas por la familia constituyen una de las líneas de trabajo que ahora deberán ser verificadas y corroboradas por los investigadores a través de distintas medidas de prueba.

Una publicación que volvió a circular

Mientras la investigación continúa y se esperan los resultados de la autopsia, durante las últimas horas comenzó a difundirse en redes sociales una publicación realizada por la madre del niño el pasado 11 de abril.

En ese mensaje, la joven expresaba públicamente el cariño que sentía por Thiago y por su otro hijo.

"Gracias por existir, por ser ese sostén, no sé qué sería de mí sin ustedes. Con solo verlos me alegran la vida. Por ustedes seguí, sigo y seguiré. Solo por ustedes vivo. Los amo mis niños, amor de la mamá", escribió entonces junto a un corazón rojo.

La publicación volvió a cobrar relevancia en medio de una investigación que continúa en pleno desarrollo y que busca esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de Thiago Altamirano, un caso que conmociona a la provincia de Salta y mantiene en vilo a familiares, vecinos y autoridades judiciales.