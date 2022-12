Horror en Santa Fe: Atacaron a tiros un canal de televisión y una cárcel casi en simultáneo

Por segunda vez en el mismo mes, atacaron a tiros el frente del predio de Televisión Litoral, donde funciona Canal 3, Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus y el diario digital Rosario3.com. En esta oportunidad, los gatilleros realizaron ocho disparos desde un auto rojo, posiblemente un Fiat Palio rojo, que posteriormente fue hallado incendiado en Vía Honda, en la zona sudoeste de Rosario. Al momento de la agresión había personal policial haciendo de custodia fija por el anterior atentado que había ocurrido el pasado 12 de diciembre. Minutos después, balearon a pie un establecimiento penitenciario situado en 27 de Febrero al 7800, en el extremo oeste.

La balacera ocurrió pasadas las 21.30, cuando salía del predio el personal periodístico y técnico que había realizado el programa Telenoche Rosario, el noticiero nocturno de la ciudad. No hubo personas lesionadas, pero sí quedaron visibles los impactos de los proyectiles en parte de la mampostería de los postes del frente del canal. El auto de donde habrían disparado apareció incendiado

Testigos afirmaron haber escuchado múltiples disparos, y haber visto un Palio rojo en dirección al centro de Rosario. Como Televisión Litoral cuenta con cámaras de videovigilancia, se pudo establecer que el vehículo venía desde la ciudad de Pérez y abrió fuego prácticamente sin detenerse. Uno de los tiros impactó en la garita donde está el personal de vigilancia, que resultó ileso.

Periodistas que salían de trabajar en Telenoche Rosario agregaron a Infobae que antes de disparar, los ocupantes del Palio rojo llegaron a gritar una frase que no fue escuchada por quienes se dirigían a la playa de estacionamiento, que está en la parte externa del predio, donde están las custodias policiales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación por el anterior atentado. Una de las balas impactó en la garita del personal de seguridad

En el lugar se presentó personal de la comisaría 32, de jurisdicción en la zona, y peritos de la Agencia de Investigación Criminal bajo las órdenes de la unidad fiscal de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación. El impacto de bala se produjo en la mampostería del canal

En rastrillajes hechos en todos los puntos de Rosario se logró dar con un Fiat Palio rojo incendiado en inmediaciones de Cerrillos al 3900, en el sudoeste de Rosario, un territorio signado por ataques a tiros entre bandas narco. El auto quedó secuestrado y será peritado para establecer si fue el mismo que se utilizó para el ataque contra el multimedios.

Después del atentado a Canal 3, se reportó otra balacera de gravedad institucional. Es la que realizó una persona a pie contra el predio penitenciario donde funciona la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) y la cárcel de mujeres. No hubo detenidos tampoco y no trascendieron mayores detalles. No se registraron heridos en ninguna de las balaceras

Se trata del segundo ataque a tiros en un mes contra Televisión Litoral. En el anterior, un sospechoso con casco puesto se bajó de un Volkswagen Up gris, dejó una nota, y después efectuó un tiro contra el frente del canal.

El cartón escrito que dejó el gatillero –que quedó filmado– decía lo siguiente: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes, dejen de trabajar con los fiscales y AIC (Agencia de Investigación Criminal) porque vamos a matar a un policía todos los días, dejen de batir la cana y dejen de confinar a los pibes en pabellones chicos, dejalos subir a los pabellones, con la mafia no se jode”.