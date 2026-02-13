Huida frustrada en la Ruta 38: secuestran una moto tras persecución en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, a las 12:20, efectivos de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia desarrollaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero de Nueva Coneta, emplazado sobre la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Capayán.

En ese contexto preventivo, destinado a verificar documentación y condiciones de circulación de vehículos y conductores, los uniformados procedieron a controlar una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color rojo, en la que se desplazaba un joven de 26 años de edad.

El procedimiento se enmarcaba dentro de las tareas habituales de fiscalización que se realizan en puntos estratégicos de la red vial, especialmente en rutas nacionales de alto tránsito como la mencionada. El puesto caminero de Nueva Coneta funciona como punto neurálgico de control en el departamento Capayán, donde se llevan adelante inspecciones de rutina con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.

Falta de documentación y huida

Al momento de la inspección, los policías solicitaron al conductor la documentación correspondiente del rodado. Sin embargo, el joven no contaba con la misma, situación que configuró una irregularidad en el marco del control.

Lejos de colaborar con el procedimiento, el motociclista habría emprendido la huida, lo que motivó la inmediata reacción del personal policial. Ante esta conducta, se inició una persecución sobre la propia Ruta Nacional N° 38, desplegándose el operativo para interceptar al conductor y restablecer la situación.

La secuencia se desarrolló en pocos minutos y culminó a la altura del ingreso a la localidad de Nueva Coneta, también sobre la ruta mencionada. Allí, los efectivos lograron poner fin a la fuga.

Secuestro del rodado y actuaciones

Concluida la persecución, los policías procedieron al secuestro de la motocicleta, una Honda CG Titán 150 cc., de color rojo, y a la labra de las actuaciones correspondientes.

El accionar policial se ajustó al protocolo previsto para este tipo de situaciones, donde la negativa a exhibir documentación y la posterior huida constituyen elementos que agravan el escenario inicial de control.

Un procedimiento en el marco de la prevención vial

El hecho se produjo en el contexto de un operativo preventivo de control vehicular e identificación de personas, desarrollado por la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Estas tareas tienen como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa de tránsito, detectar irregularidades y reforzar la seguridad en corredores estratégicos como la Ruta Nacional N° 38.

El departamento Capayán, y particularmente el puesto caminero de Nueva Coneta, constituyen puntos clave dentro del esquema de control, donde los efectivos realizan inspecciones periódicas a vehículos y conductores que circulan por la zona.

La intervención policial, iniciada a las 12:20 de hoy, dejó como saldo el secuestro de la motocicleta involucrada y la formalización de las actuaciones correspondientes, luego de que el conductor —un joven de 26 años— intentara eludir el control al no contar con la documentación del vehículo.

De este modo, el operativo que comenzó como una verificación de rutina culminó con una persecución sobre la Ruta Nacional N° 38 y la posterior incautación del rodado en el ingreso a Nueva Coneta, reafirmando la dinámica de los controles viales en el departamento Capayán.