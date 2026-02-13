Arrestaron a uno de los acusados de provocar destrozos durante la marcha en el Congreso

La detención del primer manifestante identificado por su presunta participación en la fabricación y lanzamiento de bombas molotov durante los graves disturbios registrados el miércoles pasado marca un punto de inflexión en la investigación por los hechos de violencia que sacudieron las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.

El operativo, que culminó con la captura de un hombre de 31 años con antecedentes penales, se produjo en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras el sospechoso dormía en un cajero automático. La detención fue concretada por la Policía de la Ciudad y se apoyó en un elemento clave: el individuo vestía la misma ropa que aparece en las imágenes registradas durante los episodios violentos.

La detención en Belgrano: una identificación clave

El arresto se concretó menos de 48 horas después de los disturbios, lo que refleja la celeridad con la que avanzaron las tareas de identificación y seguimiento. Según se informó, el hombre fue reconocido a partir del análisis de imágenes que lo vincularían directamente con la confección y lanzamiento de artefactos incendiarios caseros.

El dato de que vestía la misma ropa observada en los registros audiovisuales resultó determinante para establecer su identidad y proceder a su captura. El hecho de que fuera encontrado durmiendo en un cajero automático del barrio de Belgrano aportó un elemento adicional a una detención que se convirtió en la primera dentro de una lista más amplia de sospechosos.

Los incidentes: violencia en medio del debate legislativo

Los disturbios se produjeron mientras el Senado debatía el proyecto de reforma laboral. En ese contexto, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, arrojaron piedras y bombas molotov y provocaron destrozos en el espacio público.

Las imágenes difundidas durante y después de la protesta muestran con claridad la mecánica de los ataques: varios manifestantes improvisaron botellas con combustible y elementos inflamables que luego fueron arrojadas contra los efectivos que custodiaban el Congreso. El resultado fueron focos de fuego en la vía pública y escenas de violencia en las calles aledañas al Palacio Legislativo.

Entre los hechos señalados por las autoridades se destacan:

Fabricación de artefactos incendiarios caseros.

Lanzamiento de bombas molotov contra fuerzas de seguridad.

Arrojo de piedras y otros objetos contundentes.

Daños en el espacio público.

La secuencia de violencia quedó registrada en múltiples imágenes que ahora forman parte de la causa judicial.

17 identificados y una denuncia penal del Gobierno

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ya fueron identificadas un total de 17 personas presuntamente vinculadas a los actos de violencia frente al Congreso. El trabajo se realizó en conjunto con la Justicia y las fuerzas federales.

La lista de identificados fue difundida por la ministra Alejandra Monteoliva e incluye, según las autoridades, a varias personas que habrían participado tanto en la fabricación como en el lanzamiento de artefactos incendiarios y en la confrontación directa con los efectivos.

En paralelo, el Gobierno presentó una denuncia penal contra los responsables de los incidentes. La calificación de los hechos reviste particular gravedad:

Atentado contra el orden constitucional y la vida democrática.

Lesiones graves.

Daños.

Resistencia a la autoridad.

Agravantes por el uso de explosivos caseros y por la presunta intención de generar temor en la sociedad.

La formulación de la denuncia coloca el foco no solo en los daños materiales y las agresiones físicas, sino también en el impacto institucional que los hechos habrían tenido en el marco de un debate parlamentario.

Investigación en curso y posibles nuevas detenciones

El operativo y las investigaciones continúan. Las autoridades esperan avanzar con nuevas detenciones a medida que se incorporen más pruebas y se identifique a otros implicados en los episodios de violencia.

La causa judicial sigue su curso y la Justicia evalúa la ampliación de las acusaciones y el avance de las acciones penales contra quienes resulten responsables. El proceso se apoya en el análisis de imágenes, testimonios y demás elementos recolectados tras los disturbios.

En este escenario, la detención del primer sospechoso constituye apenas el inicio de un proceso que, según anticipan fuentes oficiales, podría derivar en más arrestos y en la profundización de las imputaciones. La combinación de registros audiovisuales, identificación individual y denuncia penal con figuras agravadas configura un panorama judicial complejo.