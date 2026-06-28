Identificaron a los espectadores que resultaron heridos en el Rally del Poncho

La disputa del Rally del Poncho se vio abruptamente interrumpida por un grave siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo en un tramo de la competencia comprendido entre la localidad de San Pedro y el cruce, en el departamento Capayán. El hecho movilizó a los equipos de emergencia, al personal policial y a la Justicia, luego de que un automóvil de competición perdiera el control y terminara embistiendo a dos personas que se encontraban observando el desarrollo de la prueba.

Con el correr de las horas fueron identificadas las personas que resultaron lesionadas como consecuencia del episodio. Se trata de Abril Madelein Santucho Carrizo, de 18 años, y Fernando Rodríguez Basualdo, de 24 años, quienes se encontraban presenciando el evento deportivo cuando fueron alcanzados por el vehículo.

El siniestro generó un importante despliegue de los servicios de asistencia y de las fuerzas de seguridad, que trabajaron en el lugar para atender a los heridos y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado fue un automóvil Peugeot 208, que era tripulado por los competidores Julián Igartua Fernández, de 29 años, y Horacio Eduardo Marino, de 57 años, ambos oriundos de la provincia de Río Negro.

Por causas que son materia de investigación, el automóvil volcó a un costado del camino mientras transitaba el tramo de competencia. Tras el vuelco, el vehículo continuó su trayectoria y terminó embistiendo a los dos espectadores que se encontraban siguiendo el desarrollo de la carrera.

Las circunstancias que derivaron en la pérdida de control del rodado forman parte de la investigación que se encuentra en marcha y serán materia de análisis dentro de las actuaciones judiciales iniciadas tras el hecho.

Los lesionados en el Hospital San Juan Bautista

Como consecuencia del impacto, Abril Madelein Santucho Carrizo y Fernando Rodríguez Basualdo sufrieron lesiones que requirieron una inmediata intervención médica. En el lugar trabajaron facultativos médicos del SAME y también personal de una empresa privada de emergencias médicas, quienes brindaron las primeras asistencias y posteriormente dispusieron el traslado de ambos pacientes hacia el Hospital San Juan Bautista, en la ciudad Capital, para continuar con la atención correspondiente.

El operativo sanitario permitió asistir rápidamente a los heridos luego del accidente ocurrido en pleno desarrollo de la competencia.

Intervención policial y judicial

Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha realizaron las actuaciones correspondientes en el lugar del hecho. El procedimiento se desarrolló bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que interviene en la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco del vehículo de competición y el posterior impacto contra los espectadores.

Entre las tareas realizadas se avanzó en la preservación del lugar del accidente y en la recopilación de los elementos necesarios para la investigación.

La identificación de los dos espectadores lesionados permitió completar el cuadro de un siniestro que se registró durante el desarrollo del Rally del Poncho y que motivó la inmediata intervención de los servicios de emergencia, de la Policía y de la Justicia.

Mientras ambos heridos fueron trasladados para recibir atención médica especializada en el Hospital San Juan Bautista, la investigación continúa con el objetivo de establecer las causas que provocaron el vuelco del automóvil de competición y el posterior impacto contra quienes se encontraban presenciando la prueba deportiva.