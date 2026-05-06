Impactante siniestro en Ruta 38: dos colectivos embistieron a un equino

Un impactante episodio vial se registró en los primeros minutos de la mañana de este miércoles sobre la Ruta Nacional N°38, a la altura del ingreso de Nueva Coneta, donde dos colectivos de transporte de pasajeros protagonizaron un siniestro tras atropellar a un equino que se encontraba sobre la calzada. El hecho involucró a dos unidades de distintas empresas y, pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas heridas.

El incidente se produjo en circunstancias en las que ambos vehículos se encontraban en plena circulación, cada uno con pasajeros a bordo y cumpliendo recorridos interurbanos. La intervención de la Comisaría de Nueva Coneta permitió tomar conocimiento del hecho y actuar en el lugar tras lo sucedido.

El primer impacto

De acuerdo a la información suministrada, el primer vehículo involucrado fue un colectivo marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa Flecha Bus, de color azul. La unidad era conducida por Copa Pablo Pedro (58), quien realizaba el trayecto desde San Salvador de Maza con destino final en la provincia de Mendoza.

En ese contexto, el colectivo circulaba con treinta pasajeros a bordo, todos los cuales resultaron ilesos tras el impacto. Fue este vehículo el que inicialmente atropelló al equino que se encontraba en la ruta, desencadenando la secuencia posterior del siniestro. El choque provocó que el animal cayera sobre el carril contrario, generando una situación de extremo riesgo para el tránsito que circulaba en sentido opuesto.

Segundo impacto y arrastre del animal

Luego del primer impacto, el equino quedó tendido sobre la vía contraria, donde fue embestido por un segundo colectivo. Este vehículo pertenece a la empresa San José Obrero, es de color blanco, interno 45, y era conducido por Márquez Franco Ezequiel (28).

La unidad se desplazaba desde Andalgalá con destino hacia la ciudad Capital, transportando a 25 pasajeros, quienes también resultaron ilesos pese a la violencia del hecho.

Tras embestir al animal, el segundo colectivo lo arrastró durante aproximadamente 100 metros, lo que da cuenta de la intensidad del impacto y de las condiciones en las que se produjo el siniestro.

Pasajeros ilesos y rápida intervención

A pesar de la magnitud del episodio y de la participación de dos vehículos de gran porte, el saldo fue que ninguno de los 55 pasajeros que viajaban en ambas unidades sufrió lesiones. Esta circunstancia marca un dato central dentro del hecho, teniendo en cuenta el potencial riesgo que implicaba una situación de estas características.

Actuación policial

Tras el siniestro, intervino personal de la Comisaría de Nueva Coneta, que tomó conocimiento del hecho y llevó adelante las actuaciones correspondientes. La presencia policial en el lugar permitió organizar la situación tras el accidente y dar curso a las diligencias necesarias.

El episodio, ocurrido en una vía de circulación clave como la Ruta Nacional N°38, pone en evidencia las condiciones en las que se desarrolló el tránsito al momento del impacto, así como la secuencia que derivó en la participación de dos colectivos en un mismo hecho.

La reconstrucción de lo sucedido, a partir de los datos disponibles, describe una cadena de घटनos iniciada por la irrupción del equino en la calzada, seguida por el impacto inicial y el posterior arrastre tras el segundo choque. Todo ello en un contexto de circulación de unidades de transporte de pasajeros, que lograron evitar consecuencias personales pese a la gravedad del siniestro.