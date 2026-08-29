Imputaron como coautora a la novia del adolescente acusado de asesinar a su compañera en Corrientes

La investigación por el crimen de Cecilia Emilce Lazcano, la estudiante de 16 años asesinada en la localidad correntina de Alvear, sumó un nuevo giro. La novia del adolescente detenido por el caso, también compañera de curso de la víctima, fue imputada como coautora del homicidio.

La acusada tiene 17 años y quedó vinculada a la causa a partir de una serie de mensajes que intercambió con su pareja antes y después del ataque. Pese a la gravedad de la imputación, la Justicia resolvió que cumpla prisión domiciliaria mientras continúa la investigación.

El crimen ocurrió el 16 de julio en Alvear, y más de un mes después los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.

Los mensajes que complicaron a la adolescente

La decisión del fiscal Facundo Cabral se tomó a partir de diferentes elementos incorporados al expediente, entre ellos el peritaje realizado sobre el teléfono celular de la joven.

Los investigadores lograron recuperar conversaciones que mantuvo con su novio antes y después del ataque contra Cecilia. Además, detectaron que durante la mañana del crimen, mientras la víctima todavía se encontraba con vida, se habían eliminado numerosas conversaciones entre ambos.

Para la querella, esos elementos podrían indicar que la adolescente conocía lo que iba a suceder y que habría colaborado con el plan. Esa hipótesis deberá ser corroborada a medida que avance la investigación.

La causa también busca establecer cuál fue el papel que tuvo cada uno de los involucrados y determinar la identidad de una tercera persona mencionada en las conversaciones.

Cómo fue el ataque contra Cecilia Lazcano

El homicidio ocurrió en un terreno baldío ubicado cerca de la antigua estación de trenes de Alvear.

Cecilia sufrió una grave herida en el cuello que le provocó un corte en la tráquea, pero logró salir del lugar en busca de ayuda. Aunque no podía hablar y perdía una importante cantidad de sangre, llegó hasta varias viviendas de la zona y golpeó sus puertas.

En uno de esos domicilios incluso dejó su anillo antes de continuar buscando auxilio. Finalmente fue encontrada y trasladada a un hospital, pero murió horas después como consecuencia de las heridas.

En un primer momento, los investigadores manejaron la hipótesis de un presunto suicidio, debido a que la adolescente también presentaba lesiones en las muñecas. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada a partir de las pruebas incorporadas posteriormente al expediente.

Entre los elementos que llamaron la atención de los investigadores apareció una zapatilla con manchas de sangre en el lugar del ataque. El calzado correspondía al que llevaba el adolescente que había estado con Cecilia antes del hecho.

Las cámaras y el recorrido del principal sospechoso

Las imágenes de las cámaras de seguridad también fueron determinantes para reconstruir los últimos momentos de Cecilia.

Los registros mostraron a la adolescente caminando junto al joven que posteriormente fue detenido por el crimen. En las imágenes, el sospechoso llevaba una pala y, minutos después, fue registrado nuevamente solo y sin la herramienta.

A partir de esos registros y de otras pruebas reunidas durante la investigación, el adolescente quedó detenido como principal sospechoso del homicidio.

Los chats recuperados que analiza la Justicia

Los investigadores de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes también realizaron peritajes sobre el teléfono del adolescente detenido.

Entre los mensajes recuperados aparecieron conversaciones que mantuvo con su novia dos días antes del crimen, en las que ambos hablaban sobre la posibilidad de cometer un ataque.

Después del homicidio, además, el adolescente habría escrito a su pareja: "Con esta ya son 13 las que maté". En esa misma conversación, según surge de la investigación, sostuvo que las autoridades habían aceptado inicialmente la hipótesis del suicidio y le habría pedido que se contactara con otra persona para ayudarlo.

La Justicia ahora deberá determinar qué participación tuvo la joven de 17 años en el crimen, qué alcance tuvieron sus conversaciones con el principal sospechoso y quién es la tercera persona mencionada en los mensajes.

La investigación continúa abierta y se esperan nuevas medidas para esclarecer el homicidio de Cecilia Lazcano y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.