Incautan cocaína, marihuana y psicofármacos tras allanamientos en Catamarca

Luego de llevar a cabo tareas investigativas, efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, concretaron un operativo de alto despliegue en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

La acción contó con la colaboración de personal de la División de Operaciones Especiales Kuntur, lo que permitió ampliar la capacidad operativa durante las medidas judiciales ejecutadas en el territorio.

En ese marco, los efectivos llegaron hasta tres inmuebles ubicados en los barrios 16 y 40 Viviendas, donde se materializaron los allanamientos dispuestos en la causa. Las medidas fueron realizadas bajo las directivas del Juzgado Federal, que intervino en el avance de la investigación.

El procedimiento se desarrolló como parte de una serie de tareas de inteligencia previas que permitieron identificar los domicilios intervenidos, articulando el trabajo entre las divisiones especializadas de la fuerza provincial.

Sustancias, psicofármacos y elementos secuestrados

Durante los allanamientos, los investigadores procedieron al secuestro de diversos elementos vinculados a la causa. Entre ellos se encontraron envoltorios de plástico con sustancias tipo polvo de color blanco y herbácea, los cuales fueron sometidos a las pruebas de campo correspondientes.

El resultado de dichas pruebas determinó que las sustancias se tratarían de cocaína y marihuana respectivamente, confirmando la naturaleza de los materiales incautados en los domicilios allanados.

Además de las sustancias estupefacientes, los efectivos secuestraron una importante cantidad de psicofármacos y elementos de fraccionamiento y control, entre los que se detallan:

9 comprimidos de Alprazolam

83 comprimidos de Midazolam de 15 mg.

46 semillas de la variedad Cannabis Sativa

3 plantines de la misma variedad Cannabis Sativa

4 teléfonos celulares

1 balanza digital de precisión tipo gramera

$117.900 en efectivo

El conjunto de elementos incautados abarca tanto sustancias ilegales como material farmacológico, además de dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, lo que fue incorporado a las actuaciones judiciales en curso.

Detenciones y puesta a disposición de la Justicia

Como resultado de las medidas judiciales ejecutadas en los tres inmuebles de Santa Rosa, los efectivos policiales procedieron a la detención de cuatro personas.

Los aprehendidos fueron identificados como:

Dos personas del sexo femenino , de 20 y 45 años de edad

, de Dos sujetos del sexo masculino, de 25 y 30 años de edad

Finalizadas las diligencias en los domicilios allanados, las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de la Justicia interviniente, conforme a las directivas emanadas del Juzgado Federal que supervisa la causa.

Desde el ámbito judicial se impartieron las instrucciones correspondientes para continuar con las actuaciones procesales, mientras los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo como prueba material dentro del expediente.