Incautan más de 4 kilos de marihuana en un operativo en Valle Viejo

En un reciente procedimiento conjunto que subraya la eficacia de la colaboración entre fuerzas federales y provinciales, se logró desarticular el transporte de una cantidad significativa de estupefacientes que circulaba por la provincia de Catamarca. La operación, que se desarrolló bajo un estricto control de seguridad en el puesto caminero El Portezuelo, puso de manifiesto el constante desafío que representan las rutas nacionales como corredores para el tráfico ilícito, obligando a un despliegue preventivo constante en la zona.

Coordinación operativa en la Ruta Nacional 38

El operativo fue ejecutado de manera coordinada por efectivos pertenecientes a la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Catamarca y numerarios del Escuadrón N° 67 de Gendarmería Nacional Argentina. La sinergia entre ambas instituciones permitió establecer un dispositivo de seguridad orientado a la identificación de personas y la prevención de delitos complejos, un esquema de trabajo que resulta fundamental para asegurar el tránsito seguro en la región.

El escenario del procedimiento fue la Ruta Nacional N° 38, un punto neurálgico para la circulación comercial en el noroeste argentino. Específicamente, los controles se concentraron a la altura del puesto caminero El Portezuelo, localizado en la localidad de Santa Rosa, dentro del Departamento Valle Viejo. Fue en este enclave estratégico donde los uniformados interceptaron un colectivo de larga distancia que realizaba un itinerario comercial con origen en la Provincia de Salta y cuyo destino final era la provincia de Mendoza, unidad que fue seleccionada para una inspección protocolar.

El rol determinante de la División Canes

Uno de los factores determinantes para el éxito de esta intervención fue la participación activa de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas provincial. Durante la inspección minuciosa del interior del rodado, la intervención de la can Kira, específicamente adiestrada para la detección de sustancias estupefacientes, fue crucial para alertar al personal sobre la presencia de material ilícito oculto en el sector de pasaje.

Gracias a la pericia del animal, el personal interviniente logró identificar un punto sospechoso ubicado estratégicamente en la parte trasera de un tacho de residuos del vehículo. Tras realizar una inspección física profunda en ese sector, las autoridades lograron extraer un total de cuatro paquetes de formato irregular que contenían en su interior una sustancia de características herbáceas, ocultos allí con la aparente intención de evadir los controles habituales.

Detalles técnicos y el avance judicial

Una vez realizada la apertura de los paquetes, los efectivos procedieron a realizar las pruebas de campo correspondientes sobre la sustancia hallada. Los resultados confirmaron las sospechas iniciales de las fuerzas de seguridad, tratándose fehacientemente de cogollos de marihuana. El peso total del material secuestrado alcanzó los 4,325 kilogramos, una cifra que representa una importante cantidad de droga fuera de circulación.

La totalidad de los estupefacientes quedaron en calidad de secuestro y a disposición inmediata del Juzgado Federal, autoridad competente que interviene en la causa. Tras el hallazgo, el magistrado a cargo ha ordenado la continuidad de las actuaciones y el estricto cumplimiento de todas las medidas procesales necesarias para avanzar con la investigación de este caso de tráfico de estupefacientes. Este operativo reafirma la importancia de la presencia constante de las fuerzas de seguridad en las arterias viales, logrando así prevenir que sustancias ilegales circulen por el territorio provincial, afectando directamente la logística de las redes de narcotráfico que intentan utilizar el transporte público de pasajeros para trasladar cargamentos entre distintas jurisdicciones argentinas.