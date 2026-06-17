Incendio intencional en Catamarca: madre e hijo fueron hospitalizados

A las 11:20 de la mañana de hoy, un aviso emitido por el SAE-911 activó un rápido despliegue de efectivos de la Comisaría Séptima, específicamente motoristas que se dirigieron de inmediato a un domicilio ubicado en el barrio Municipal.

Al arribar al lugar, los uniformados tomaron contacto con una mujer de 44 años de edad, quien relató una situación de extrema gravedad dentro del inmueble. Según su manifestación, su hijo de 22 años, por causas que aún se encuentran bajo investigación y se tratan de establecer, habría provocado un incendio de manera intencional en el interior de la vivienda.

La intervención inicial se produjo en un contexto de urgencia, donde la prioridad inmediata fue la contención del foco ígneo y la preservación de la integridad de las personas presentes en el domicilio.

Intervención inmediata para el control del fuego

Ante la presencia de las llamas, los efectivos policiales actuaron de manera conjunta con otras personas que se encontraban en el lugar. Esta acción coordinada permitió sofocar el incendio en forma rápida, evitando que el siniestro se propagara con mayor intensidad dentro del inmueble.

El foco ígneo provocó daños materiales parciales, aunque no se detallaron afectaciones estructurales totales. La intervención oportuna fue clave para limitar el alcance del siniestro y reducir sus consecuencias materiales.

En este contexto operativo, también se dio intervención a personal especializado de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes arribaron posteriormente al lugar para llevar adelante las tareas propias de su especialidad, orientadas a la verificación, control y aseguramiento del área afectada.

Entre las acciones desarrolladas se incluyeron:

Evaluación técnica del sector donde se originó el incendio

Control de posibles reinicios del foco ígneo

Verificación de condiciones de seguridad en el inmueble

Apoyo en las tareas de resguardo del lugar

Asistencia médica y traslado al Hospital San Juan Bautista

Durante el operativo, los efectivos policiales solicitaron la presencia de profesionales del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), con el objetivo de brindar asistencia sanitaria a las personas involucradas en el hecho.

El personal médico asistió tanto a la mujer de 44 años como al joven de 22 años señalado en el relato inicial. Tras la evaluación correspondiente en el lugar del incidente, se dispuso el traslado de ambos al Hospital San Juan Bautista, donde continuaron recibiendo atención médica.

Este procedimiento se realizó en el marco de la intervención integral del sistema de emergencias, articulando la respuesta policial con la asistencia sanitaria inmediata.

Actuaciones judiciales y primeras diligencias investigativas

Con el escenario ya estabilizado y las personas asistidas, se dio intervención a los organismos judiciales competentes. En particular, actuaron los Sumariantes del Precinto Judicial N° 7, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes para documentar lo ocurrido.

Estas diligencias se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar en el marco de la investigación en curso.

El procedimiento judicial incluyó la recopilación inicial de información en el lugar, la toma de conocimiento de los hechos relatados y la articulación con las fuerzas intervinientes para la continuidad de la causa.