Indignante: le robó a su propia abuela tarjetas bancarias y casi 100 mil pesos en efectivo

Un procedimiento policial desarrollado en el sur de la Capital terminó con la aprehensión de un hombre de apellido Navarro, de 35 años, quien habría cometido un ilícito en perjuicio de su propia abuela.

El hecho derivó en la intervención de motoristas del COEM-Kappa, quienes actuaron en la intersección del pasaje Capataz Villafañe y calle Vicario Segura. En ese lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso y recuperaron distintos elementos que estarían vinculados con el episodio investigado.

La intervención permitió avanzar sobre una situación que, según la información proporcionada, habría tenido como víctima a una mujer de la propia familia del hombre aprehendido. La particularidad del vínculo entre el sospechoso y la damnificada agrega un componente especialmente sensible al procedimiento.

Tarjetas bancarias y hasta los zapatos

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre las pertenencias de Navarro varios elementos que fueron recuperados y quedaron formalmente en calidad de secuestro. Entre los objetos hallados se encontraban tres tarjetas bancarias, una cartera de mano y un par de zapatos. Todos estos elementos fueron secuestrados en el marco de la intervención y quedaron relacionados con la investigación del presunto ilícito.

A los objetos recuperados se sumó dinero en efectivo que también estaría vinculado con el hecho. Se trata de una suma de ochenta mil pesos ($80.000), encontrada durante el procedimiento policial.

Los elementos secuestrados constituyen parte de las actuaciones realizadas tras la aprehensión y quedaron sujetos a las medidas que disponga la Justicia en el marco de la investigación.

Dinero en efectivo

El dinero constituye uno de los puntos centrales del procedimiento. Los efectivos recuperaron $80.000 en efectivo, suma que, de acuerdo con la información oficial proporcionada, estaría relacionada con el hecho ilícito.

La Policía dejó el dinero bajo secuestro junto con los demás elementos recuperados durante la intervención. De esta manera, las actuaciones incorporaron tanto los objetos encontrados como la suma de dinero que habría sido obtenida en circunstancias vinculadas con el episodio denunciado.

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro y forman parte de las actuaciones derivadas del procedimiento realizado en el sur de la Capital.

Traslado a la Comisaría Décima

Luego de la aprehensión, Navarro fue trasladado y alojado en la Comisaría Décima, dependencia que corresponde por jurisdicción.

El procedimiento continuó así con el traslado del sospechoso a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzan las actuaciones correspondientes. La intervención policial se produjo luego de que los efectivos localizaran al hombre en la zona indicada y recuperaran los elementos que estarían relacionados con el ilícito.

La situación quedó posteriormente en manos del Ministerio Público Fiscal para determinar los pasos procesales correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia

Por lo sucedido, Navarro quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Recordemos que el caso se originó a partir de un presunto ilícito en perjuicio de la propia abuela del aprehendido y culminó con la recuperación de tarjetas bancarias, una cartera de mano, un par de zapatos y $80.000 en efectivo, elementos que fueron secuestrados por los efectivos intervinientes.

El procedimiento realizado por los motoristas del COEM-Kappa en el cruce del pasaje Capataz Villafañe y calle Vicario Segura permitió concretar la aprehensión y poner a disposición de la Justicia tanto al sospechoso como los elementos que estarían vinculados con el hecho. Ahora, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur deberá avanzar con las medidas dispuestas para esclarecer las circunstancias del episodio.