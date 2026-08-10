Otro caso más: amenazó de muerte a su madre con un cuchillo

Personal de la Comisaría Novena intervino ante un hecho ocurrido en la Manzana "S-1" del barrio San Antonio Sur, en el sector sur de la Capital. Como resultado del procedimiento, los efectivos aprehendieron a una joven mujer de apellido Contreras, de 27 años, quien habría protagonizado un episodio de amenazas de muerte.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer es sospechada de haber amenazado de muerte a su propia madre y a otra mujer. Para realizar las amenazas, habría utilizado un cuchillo, elemento que posteriormente fue incautado por el personal policial que intervino en el lugar.

La actuación policial se produjo a partir del episodio denunciado y derivó en la aprehensión de la joven, además del secuestro del arma blanca señalada como utilizada durante las amenazas.

Secuestraron un arma blanca

Uno de los aspectos centrales del procedimiento fue la incautación del cuchillo. El arma blanca quedó secuestrada en el marco de las actuaciones vinculadas con el hecho.

La intervención del personal de la Comisaría Novena permitió de esta manera avanzar tanto con la aprehensión de la joven señalada como sospechosa como con el resguardo del elemento que habría sido utilizado durante el episodio. Según la información suministrada, el arma fue secuestrada luego de que Contreras fuera aprehendida por su presunta participación en las amenazas contra las dos mujeres.

La denuncia

Luego del procedimiento, las mujeres damnificadas fueron invitadas a radicar las denuncias penales correspondientes. Para realizar esas presentaciones, fueron orientadas hacia la Unidad Judicial N° 9, donde deberán formalizar las denuncias vinculadas con el episodio.

La información oficial señala que las amenazas habrían tenido como destinatarias a la propia madre de la joven aprehendida y a otra mujer. Ambas quedaron comprendidas dentro de las actuaciones relacionadas con el hecho ocurrido en el barrio San Antonio Sur.

Tras su aprehensión, Contreras fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. De esta manera, la intervención policial dio paso a la instancia correspondiente dentro del ámbito judicial, con la joven aprehendida a disposición de la autoridad fiscal que deberá intervenir en las actuaciones relacionadas con el hecho.

El procedimiento realizado por efectivos de la Comisaría Novena incluyó, por lo tanto, la aprehensión de la sospechada, el secuestro del arma blanca y la orientación a las damnificadas para que radicaran las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 9.