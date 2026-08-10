Siniestro vial en Santa María: una niña fue hospitalizada tras un choque

Un siniestro vial se registró este lunes en la localidad de San José, departamento Santa María, cuando un automóvil y una motocicleta de 110 cc protagonizaron una colisión en la intersección de calle San Martín y la Ruta Nacional 40.

El hecho generó la intervención de las autoridades, que se hicieron presentes en el lugar para asistir a las personas involucradas y llevar adelante las actuaciones correspondientes.

El accidente tuvo como escenario un punto de circulación ubicado en la localidad de San José, donde el impacto entre ambos vehículos derivó en lesiones para una niña que se encontraba involucrada en el siniestro.

Una niña fue trasladada al hospital

Como consecuencia del fuerte impacto producido entre el automóvil y la motocicleta, una niña sufrió lesiones y debió ser trasladada al Hospital de San José.

La menor fue derivada al centro de salud para recibir la correspondiente asistencia médica luego del accidente. La intervención sanitaria se produjo como consecuencia de las lesiones sufridas durante la colisión. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud de la víctima, por lo que no se cuenta con información adicional acerca de la evolución de las lesiones que presentó tras el choque.

La asistencia médica constituyó una de las principales intervenciones posteriores al siniestro, mientras las autoridades avanzaban con las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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