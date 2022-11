Ingresaron a la Corte de Justicia los planteos de casación de las partes

La sentencia dictada hace más de un mes por el tribunal de la Cámara Penal N°2, en la que se declaró culpable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tortura -el primero de los hechos solo para el oficial Bulacios- a cuatro policías de la provincia y absolvió a otros dos por el beneficio de la duda, en el juicio en el que se investigaba la muerte del joven Diego Pachao, ocurrida en marzo de 2012, tras haber permanecido detenido en la Comisaría Séptima, fue casada por la defensa de los cuatro policías condenados y por la Querella y ayer, tras determinar el tribunal de la cámara que la dictó que era admisible el recurso, la envió a la Secretaría de la Corte de Justicia.

Ahora será el máximo tribunal quien deberá, en audiencia oral y pública, escuchar los fundamentos de las defensas y de la querella, no así de la fiscalía, quien no casó el fallo, pero que igual estará presente en dicha audiencia y, luego, resolver al respecto. Es decir, si confirma la sentencia arribada por la Cámara 2 para quienes, en apretada síntesis, “Diego Pachao no murió por los golpes recibidos en la Comisaría Séptima, pero sí fue víctima de trato tormentoso en la dependencia” o la desestima, en forma total o parcial, o bien hace lugar al planteo de las defensas de los policías condenados, para quienes “no quedó demostrado que Pachao haya recibido golpes en la comisaría y sí quedó demostrado que la lesión que le provocó la muerte fue la evolución paulatina de una herida sufrida días previos al arresto”. O bien, la postura de la querella, para quien todos deben ser condenados por tortura seguida de muerte.

Por otra parte, ayer también trascendió que las distintas defensas solicitaron el control jurisdiccional, es decir, que se revise la prisión preventiva que actualmente cumplen sus defendidos en el penal de Miraflores, aun cuando la condena no está firme.

En este caso, el máximo tribunal podría disponer que los policías Bulacio, Barrera, Varela y Nieva continúen en dicha situación procesal o bien recuperen la libertad, hasta tanto la Corte se expedida en el planteo de fondo, que es la casación del fallo impuesto.