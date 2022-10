Ingresó a la casa de una joven, la abusó y ella se defendió apuñalándolo en la espalda

Un sujeto de 43 años quedo detenido luego que una joven de 18 años lo denunciara por haber ingresado a su vivienda y abusado de ella mientras dormía. El aprehendido, quien quedó identificado como C.A.G, de 43 años, fue encontrado por la Policía deambulando en las inmediaciones de Avda. Los Legisladores y Avda. Recalde observándose a simple vista dos lesiones punzo cortante en la espalda.

De inmediato los efectivos convocaron al personal del SAME para que asista al herido y al determinar que no eran de gravedad las lesiones que presentaba, recomendaron no ser necesario el traslado al hospital.

Al dialogar con el sujeto, este le habría indicado haber sido víctima del ataque de dos sujetos encapuchados quienes lo sorprendieron cuando se encontraba en el interior de su automóvil marca Gol modelo Trend, estacionado en Rivadavia Norte (Olmos de Aguilera).

Como el sujeto estaba lesionado, la Policía se ofreció a trasladarlo en el patrullero a su domicilio refiriendo el mismo domiciliarse sobre calle Olmos de Aguilera al 500, pero al llegar el sujeto se mostró dubitativo lo que hizo sospechar a los uniformados quienes llamaron a la puerta de la casa señalada por el ahora detenido. Allí fueron atendidos por una joven de 18 años quien en una crisis de nervios le comentó que momentos antes C.A.G había ingresado a su habitación mientras dormía y tras acostarse a su lado comenzó a tocarla en sus partes íntimas con claras intenciones de abusar de ella.

En un principio, pensó que se trataba de su pareja pero al percatarse que no era su novio tomo un cuchillo tipo Tramontina y le causó lesiones en la espalda. En ese momento llego su pareja, según recordó la victima, de 21 años y salió en persecución del depravado quien escapaba a pie.

A raíz de defenderse del malviviente, la joven sufrió un corte profundo en su mano izquierda por lo que fue necesario la presencia en el lugar del personal del SAME.

Luego de escuchar el relato de la joven víctima, los efectivos trasladaron a abusador–quien permanecía en el interior del móvil- a la Comisaria donde permanece detenido a disposición del fiscal Laureano Palacios, procediendo luego el personal de la Unidad Judicial nº 7 a secuestrar el automóvil propiedad del detenido.