Ingresó a una casa y agredió a un hombre: terminó detenida

En el transcurso de la jornada, exactamente a las 14:05, la tranquilidad de la zona se vio alterada cuando el sistema de emergencias SAE-911 emitió una solicitud de intervención inmediata. Como respuesta directa a este llamado, los efectivos policiales pertenecientes a la Seccional Décima se desplazaron con celeridad hasta un inmueble situado sobre la calle Dr. Julio Cesar Rodríguez S/N°.

Una vez arribados al lugar de los hechos, los uniformados mantuvieron una entrevista formal con el ocupante del domicilio, un hombre de 48 años de edad. Durante esta diligencia preliminar, el damnificado expuso de manera directa los motivos de la alerta al relatar que una mujer había ingresado a su propiedad privada sin su debida autorización. Según su testimonio, la intrusa no solo vulneró el perímetro de su vivienda, sino que una vez en el interior procedió a proferirle una serie de insultos y amenazas de índole verbal, alterando el orden y la seguridad personal del propietario.

El procedimiento de aprehensión y el traslado a la dependencia

Ante la gravedad de la situación descripta por el propietario del inmueble y la flagrancia del episodio relatado, el personal policial actuante adoptó las medidas procesales correspondientes que dicta el protocolo de seguridad. En consecuencia, los uniformados procedieron a la aprehensión formal de la presunta autora del hecho investigado.

La persona detenida fue identificada en el lugar como una joven mujer de apellido Del Bagge, de 27 años de edad. Tras concretar la medida restrictiva de su libertad, la sospechosa fue subida a un móvil policial y trasladada de manera preventiva a la dependencia policial, sitio donde quedó alojada a la espera de las directivas judiciales pertinentes.

Las directivas judiciales y los pasos procesales a seguir

El desarrollo del procedimiento continuó con la inmediata comunicación a las autoridades judiciales competentes para garantizar el debido proceso legal. De esta manera, la aprehendida fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de evaluar los elementos recolectados por los agentes y definir la situación procesal de la joven involucrada.

Paralelamente, las fuerzas de seguridad cumplimentaron las directivas hacia la parte afectada por el incidente. Los efectivos actuantes invitaron formalmente al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente, paso legal indispensable que deberá formalizarse en la sede de la Unidad Judicial N° 2.