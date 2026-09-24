En La Tercena secuestraron un celular por una investigación de ciberestafa

Efectivos de la División Ciberdelitos, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio Matadero Viejo de la localidad de La Tercena, departamento Fray Mamerto Esquiú.

El procedimiento fue realizado conjuntamente con sumariantes de la Unidad Judicial N° 11, en el marco de una investigación vinculada con la supuesta comisión del delito de ciberestafa.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías N° 2, a partir de una solicitud presentada por la Fiscalía de Instrucción N° 7, con competencia en Ciberdelitos. De esta manera, el operativo se desarrolló a partir de una disposición judicial y con la intervención de las dependencias policiales y judiciales correspondientes. El allanamiento tuvo como objetivo avanzar sobre elementos que pudieran aportar información relacionada con la investigación que se encuentra en curso.

Secuestraron un teléfono celular

Durante el procedimiento realizado en la vivienda, los efectivos policiales concretaron el secuestro de un teléfono celular, elemento que quedó incorporado a las actuaciones relacionadas con la causa.

De acuerdo con la información proporcionada, el dispositivo tendría información de interés vinculada con una investigación por la supuesta comisión del delito de ciberestafa. El secuestro del aparato constituye, en este contexto, parte de las medidas adoptadas dentro del proceso investigativo. El procedimiento estuvo específicamente a cargo de personal especializado de la División Ciberdelitos, dependencia que intervino junto con los sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 para materializar la medida ordenada.

Justicia de Río Negro

La medida judicial concretada en La Tercena tuvo además una particularidad vinculada con el origen de la intervención. Según se informó, el procedimiento se realizó a partir de una declinatoria de competencia solicitada por la Justicia de la provincia de Río Negro.

Este aspecto forma parte de los antecedentes judiciales de la medida y explica la intervención correspondiente en el marco de las actuaciones. A partir de esa solicitud, se procedió a materializar el allanamiento en el domicilio ubicado en el barrio Matadero Viejo.

La actuación desarrollada en territorio catamarqueño quedó documentada mediante las actuaciones correspondientes, conforme a lo establecido a partir de la medida judicial.