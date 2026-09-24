Atacó a un joven y le destrozó la vidriera a un comercio en Catamarca

En la mañana de hoy, alrededor de las 06:10, efectivos de la Seccional Décima Tercera intervinieron ante un episodio registrado en un local ubicado en la intersección de calle Bélgica y avenida Los Terebintos.

De acuerdo con la información proporcionada, los numerarios policiales procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellidos Tula Ruiz, de 30 años, quien habría protagonizado una agresión física contra un joven.

La intervención se produjo luego de que el episodio incluyera, además de la presunta agresión, daños materiales en la vidriera del comercio. De esta manera, el procedimiento policial quedó vinculado tanto con el ataque denunciado como con los daños ocasionados en el lugar.

Agresión y daños materiales

Según lo informado, Tula Ruiz habría agredido físicamente a un joven y, posteriormente, habría causado daños materiales en la vidriera del comercio situado en la esquina donde se desarrolló el episodio.

La secuencia señalada comprende así dos situaciones relacionadas: por un lado, la presunta agresión física contra el joven y, por otro, los daños producidos en la vidriera del local.

Ante lo acontecido, los efectivos de la Seccional Décima Tercera concretaron la aprehensión del hombre de 30 años, dando intervención a las autoridades judiciales correspondientes.

Traslado y disposición judicial

Luego de ser aprehendido, el presunto autor de los hechos fue trasladado y alojado en la Seccional Décima Tercera. Desde allí quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del episodio.

La situación procesal mencionada corresponde al estado de las actuaciones tras la intervención policial y se encuentra vinculada con la presunta participación del hombre en los hechos descriptos.

En paralelo, se adoptó una medida respecto del joven que habría resultado agredido. El damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente para formalizar su presentación ante la autoridad judicial.

La denuncia, otro paso de las actuaciones

Para avanzar con la denuncia, el damnificado fue invitado a concurrir a la Unidad Judicial N.º 8, donde podrá radicar formalmente la presentación correspondiente por lo ocurrido.

De este modo, las actuaciones reúnen la intervención policial realizada durante la mañana, la aprehensión de Tula Ruiz (30), su traslado y alojamiento en la Seccional, la puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte y la indicación al damnificado para que formalice la denuncia penal.



