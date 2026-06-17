Ingresó a vivienda para robar, fue sorprendido y lo detuvieron

Un operativo llevado adelante por personal policial permitió la aprehensión de un joven sospechado de haber intentado cometer un ilícito en una vivienda ubicada en el sector sur de la Capital. El procedimiento estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Seccional Novena, quienes actuaron tras tomar conocimiento de un hecho que involucraba el ingreso de una persona a una propiedad privada con aparentes intenciones delictivas.

La intervención se concretó en la intersección de las calles Juan Carlos Dávalos y Rafael Jijena Sánchez, donde los efectivos lograron ubicar y aprehender al presunto involucrado en el episodio. De acuerdo con la información suministrada, el sospechoso fue identificado como un joven de apellido Puentes, de 27 años de edad, quien habría protagonizado momentos antes una situación que motivó la actuación policial.

El hecho denunciado

Según lo informado por las autoridades, el joven habría ingresado a un domicilio perteneciente a una mujer de 54 años de edad, con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

La situación derivó en la intervención de los efectivos de la Seccional Novena, quienes realizaron las tareas correspondientes para localizar al presunto autor y proceder conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Aunque la información oficial no detalla mayores precisiones respecto de las circunstancias del ingreso al inmueble ni sobre los elementos que podrían haber sido objeto de la maniobra, sí señala que la actuación policial se produjo ante la sospecha de una conducta vinculada a la posible comisión de un delito.

La rápida intervención permitió identificar al sospechoso y concretar su aprehensión en el sector donde se desarrolló el procedimiento.

Procedimiento y traslado a la comisaría

Una vez finalizadas las actuaciones en el lugar, los uniformados procedieron al traslado del joven hacia la dependencia policial correspondiente.

El aprehendido fue alojado en sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones y el análisis de las circunstancias vinculadas al hecho.

La intervención de la Fiscalía constituye el paso siguiente dentro del procedimiento judicial, permitiendo evaluar los elementos reunidos durante las primeras actuaciones policiales y determinar las medidas que correspondan en el marco de la investigación.

La denuncia de la damnificada

En el marco de las actuaciones realizadas tras el procedimiento, la mujer propietaria del domicilio fue invitada a formalizar la denuncia penal correspondiente. Según se informó, la damnificada deberá radicar la presentación en el Precinto Judicial N° 9, instancia necesaria para incorporar formalmente su testimonio y los detalles del episodio a las actuaciones judiciales.

La denuncia constituye una herramienta fundamental para el avance de la investigación, ya que permite documentar oficialmente los hechos denunciados y aportar elementos para el análisis de la causa.