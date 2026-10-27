Inseguridad en la Capital: tres detenidos por intento de robo en viviendas

Un procedimiento policial realizado en el oeste de la Capital terminó con la aprehensión de un joven de apellido Quiroga, de 20 años, quien fue señalado como presunto autor de un intento de ilícito. La intervención estuvo a cargo de numerarios de la Comisaría Quinta, que se hicieron presentes en el lugar a solicitud del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información proporcionada, los efectivos acudieron a la intersección de la avenida Ahumada y Barros y la calle Obispo Esquiú, donde tomaron intervención en una situación que involucraba al joven aprehendido y a otro hombre, de 21 años.

Este último habría sindicado a Quiroga como la persona que presuntamente intentó cometer un ilícito en ese sector de la ciudad. A partir de ese señalamiento, los policías procedieron a su aprehensión y lo trasladaron a la dependencia correspondiente para continuar con las actuaciones.

La información oficial describe el episodio como un presunto intento de cometer un ilícito, aunque no especifica qué conducta habría tenido lugar ni aporta detalles adicionales sobre las circunstancias en las que se produjo el hecho. Tampoco se indican posibles elementos secuestrados o daños relacionados con el episodio.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste

Después de la aprehensión, Quiroga quedó alojado en la seccional y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo judicial que deberá intervenir en el marco de las actuaciones correspondientes.

En paralelo, los efectivos invitaron al hombre de 21 años que señaló al joven como presunto autor del intento de ilícito a radicar la denuncia penal correspondiente. La presentación fue indicada como parte de los pasos vinculados con el procedimiento policial.

El caso se encuentra, según los datos difundidos, en una instancia en la que debe intervenir la autoridad judicial competente. Por ese motivo, la referencia al joven aprehendido debe mantenerse en los términos de la información oficial: fue señalado como sospechoso de intentar cometer un ilícito, sin que los datos aportados incluyan una resolución judicial sobre su responsabilidad.

Otro procedimiento en el sur de la ciudad

En un hecho distinto, efectivos de la Comisaría Segunda aprehendieron a dos jóvenes en cercanías del barrio 40 Viviendas Sur, también bajo la sospecha de un presunto intento de ilícito.

Las personas aprehendidas fueron identificadas por sus apellidos como Cuello, de 18 años, y Segura, de 21 años. Según la información policial, ambos habrían ingresado momentos antes al interior de un domicilio con aparentes intenciones de cometer un ilícito en perjuicio de una mujer de 67 años.

La intervención se produjo en las inmediaciones del barrio mencionado. Los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos jóvenes ante la situación informada y dispusieron su traslado a la dependencia policial.

En este segundo episodio, la presunta conducta investigada habría tenido lugar dentro de una vivienda particular. Sin embargo, la información disponible no precisa cómo se habría producido el ingreso, si los jóvenes llegaron a sustraer algún elemento ni si se registraron daños en el inmueble.

La denuncia de la damnificada

En relación con el procedimiento del sur, la mujer de 67 años fue invitada a formalizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N.º 2.

Esta indicación forma parte de las actuaciones comunicadas tras la aprehensión de Cuello y Segura. La información proporcionada no confirma si la denuncia ya había sido presentada ni detalla otras medidas adoptadas en relación con la mujer o con el domicilio involucrado.

Luego de la intervención policial, ambos jóvenes fueron trasladados y alojados en la seccional, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Desde ese organismo se indicaron las medidas que debían seguirse en relación con el hecho.