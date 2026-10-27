Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los dos femicidios cometidos en Córdoba y Retiro

Renato Iván Tabella, de 28 años, fue detenido en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, acusado de ser el autor de dos femicidios cometidos con pocos días de diferencia: el de Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba, y el de Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Hasta el momento de su arresto, el sospechoso no registraba antecedentes penales.

La investigación busca reconstruir los movimientos del acusado antes y después de ambos crímenes, establecer los vínculos que pudo haber mantenido con las víctimas y determinar las circunstancias en las que se produjeron las muertes. Entre las líneas de trabajo se encuentra la posibilidad de que los contactos con las mujeres se hayan concretado a través de internet.

Tabella es oriundo del Valle de Punilla y tenía domicilios declarados en las localidades cordobesas de Huerta Grande y La Falda. Sin embargo, de acuerdo con los datos de la investigación, se había mudado hacía aproximadamente tres semanas al barrio Güemes, en la capital de Córdoba, donde convivía con su hermana.

Su situación laboral también forma parte de la información reunida sobre su perfil. No tenía empleo formal ni inscripción impositiva y, en sus redes sociales, se mostraba como aficionado al ciclismo acrobático, conocido como BMX, y a bandas de heavy metal, entre ellas Malón.

Estos datos permiten describir aspectos de su vida personal antes de la detención, aunque el eje de la causa está puesto en la reconstrucción de los hechos, las pruebas reunidas y los elementos que permitieron a los investigadores relacionarlo con los dos homicidios.

El crimen de Daniela Villalba en Córdoba

El primero de los hechos que se le atribuyen ocurrió la semana pasada en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba. Allí, Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada asesinada con un arma blanca sobre su cama.

Uno de los elementos considerados centrales para orientar la investigación fue el hallazgo de una valija manchada con sangre en un contenedor cercano. A partir de ese descubrimiento, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de las personas que habían estado en el edificio y sus inmediaciones.

El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que salía del edificio con ese equipaje. La información obtenida mediante el relevamiento de las imágenes se convirtió en una pista relevante para avanzar en la identificación del sospechoso y reconstruir lo ocurrido después del crimen.

Según la investigación, tras el asesinato de Villalba, Tabella compró un pasaje en la terminal de ómnibus de Córdoba y viajó hacia Buenos Aires en un servicio de línea. Para realizar el viaje utilizó su propio documento nacional de identidad, un dato que quedó incorporado a la reconstrucción de sus desplazamientos.

La secuencia de movimientos entre ambas ciudades pasó a ocupar un lugar importante en la causa, ya que el segundo homicidio se produjo en la Ciudad de Buenos Aires pocos días después del primero.

El hallazgo de Tatiana Fernández en Retiro

El domingo por la mañana fue encontrado el cuerpo de Tatiana Fernández, de 27 años, en un departamento ubicado sobre la calle Libertad, en el barrio porteño de Retiro.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión. La escena presentaba una característica que también había sido señalada en el caso ocurrido en Córdoba: la víctima se encontraba recostada sobre la cama y cubierta con una sábana.

La similitud en la disposición de los cuerpos y la cercanía temporal entre ambos episodios llevaron a los investigadores a cruzar información para determinar si existía una conexión entre los dos homicidios.

La tarea incluyó el análisis de los datos disponibles sobre las víctimas, sus actividades y los posibles contactos previos a los crímenes. A partir de ese trabajo, los investigadores identificaron elementos que permitieron orientar las pesquisas hacia Tabella.

La reconstrucción de lo ocurrido en Retiro constituye una parte fundamental de las actuaciones judiciales, que buscan determinar cómo se produjo la muerte de Fernández y qué relación tuvo el sospechoso con el hecho.

Los contactos por internet, una de las líneas investigadas

Al cruzar los datos de ambos casos, los investigadores establecieron que Daniela Villalba y Tatiana Fernández eran trabajadoras sexuales que ofrecían sus servicios a través de la plataforma digital Gemidos TV.

Este elemento pasó a formar parte de la investigación para establecer si Tabella había contactado a las mujeres por internet y de qué manera se habían coordinado los encuentros. Una de las comunicaciones telefónicas vinculadas con la coordinación de una cita en Buenos Aires provenía de una línea secundaria asociada al sospechoso.

Según los datos reunidos, esa línea pudo ser identificada después de una consulta policial realizada a los padres de Tabella. La información obtenida permitió sumar un nuevo elemento a las tareas destinadas a reconstruir los contactos y movimientos del acusado.

La pesquisa no se limitó al análisis de las comunicaciones. Los investigadores también examinaron los registros de las antenas de telefonía y las imágenes de las cámaras urbanas, con el objetivo de establecer la ubicación del sospechoso y contrastarla con los datos obtenidos durante la investigación.

El cruce de esas evidencias permitió avanzar en su localización y condujo al operativo que terminó con su detención en un hotel de la capital del país.

Cómo localizaron al sospechoso en un hotel de San Nicolás

La combinación de la información telefónica, el impacto de las antenas de comunicación y el análisis de las cámaras urbanas permitió localizar a Tabella en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado en el barrio porteño de San Nicolás.

El procedimiento policial permitió detener al hombre de 28 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Durante el operativo, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares y varios chips, elementos que podrían resultar relevantes para el análisis de las comunicaciones y la reconstrucción de sus actividades.

El material incautado se suma a las pruebas y los registros que los investigadores vienen examinando para establecer los contactos del sospechoso, sus desplazamientos y los posibles vínculos entre ambos hechos. La detención representó un avance en la investigación, que hasta ese momento había reunido indicios procedentes de las escenas de los crímenes, las cámaras de seguridad y los registros de telefonía. No obstante, las circunstancias completas de los homicidios y la motivación detrás de ambos hechos continúan bajo investigación.

La situación judicial y las medidas pendientes

Tras su detención, Tabella quedó a la espera de ser trasladado a Córdoba por orden del fiscal Pablo Camacho, quien está a cargo de la causa por el crimen de Daniela Villalba. En paralelo, la Justicia porteña tramita las actuaciones correspondientes por la muerte de Tatiana Fernández, ocurrida en el departamento de la calle Libertad, en Retiro.

De esta manera, los dos casos avanzan en sus respectivos ámbitos judiciales, mientras se procura reunir y contrastar los elementos que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Entre los puntos centrales de la investigación se encuentran la reconstrucción de los movimientos del sospechoso entre Córdoba y Buenos Aires, el análisis de las comunicaciones telefónicas, las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y los elementos secuestrados durante su detención.

También se busca establecer cómo se produjeron los encuentros con las víctimas y qué ocurrió en cada uno de los lugares donde fueron encontradas sin vida.