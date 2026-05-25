Inseguridad en Catamarca: dos detenidos por intentar ingresar a viviendas

Dos procedimientos policiales realizados en las últimas horas en el oeste de la Capital, los que culminaron con la aprehensión de dos jóvenes sospechados de haber participado en distintos ilícitos contra la propiedad. Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de las comisarías Cuarta y Sexta, quienes actuaron a partir de alertas recibidas a través del SAE-911 y de tareas preventivas desplegadas en distintos sectores de la Capital.

En ambos casos intervino la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se impartieron las medidas judiciales correspondientes. Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad y estuvieron vinculados con ingresos ilegales a viviendas particulares y presuntas intenciones de cometer robos.

Aprehendido dentro de una vivienda en la zona oeste

El primero de los procedimientos tuvo lugar en el oeste de la Capital, luego de un alerta emitido por el SAE-911. Según la información oficial, efectivos de la Comisaría Cuarta se constituyeron en la calle Intendente Castellano al 400, donde procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Giménez, de 28 años.

De acuerdo con lo informado, el sospechoso habría sido sorprendido en el interior de un domicilio perteneciente a un hombre mayor de edad. Las primeras averiguaciones indicaron que el joven se encontraba en el lugar con aparentes intenciones de cometer un ilícito.

Tras el procedimiento, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste. Además, las autoridades invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 4.

Otro detenido

El segundo hecho se registró también en la Capital y derivó en la aprehensión de otro joven sospechado de haber cometido un ilícito en una vivienda. En esta oportunidad, numerarios de la Comisaría Sexta realizaban recorridos preventivos en inmediaciones de la intersección de avenida Colón y calle Víctor Mauvecin.

Mientras desarrollaban esas tareas de prevención, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Moreno, de 21 años. Según se indicó oficialmente, esta persona fue sindicada por un hombre como el presunto autor de haber ingresado a su vivienda en horas tempranas y perpetrado un ilícito.

La víctima ya había radicado previamente la denuncia penal correspondiente por el hecho denunciado. Tras la identificación y el procedimiento policial, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde el ámbito judicial se impartieron posteriormente las medidas procesales a cumplimentar.

Los recorridos preventivos

Los dos procedimientos desarrollados en la Capital tuvieron como punto de partida distintos mecanismos de intervención policial. En el primer caso, la actuación de los efectivos se produjo luego de un alerta emitido a través del SAE-911, sistema que permitió movilizar rápidamente a personal policial hacia el domicilio ubicado sobre calle Intendente Castellano.

En el segundo episodio, en cambio, la intervención surgió a partir de recorridos preventivos realizados por efectivos de la Comisaría Sexta en distintos sectores de la jurisdicción. Las tareas de patrullaje permitieron identificar al sospechoso luego de que fuera señalado por el damnificado como el presunto autor del ilícito denunciado.

Las actuaciones judiciales en ambos casos

En los dos hechos tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo encargado de avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes. En el caso del joven de apellido Giménez, las autoridades dispusieron su alojamiento en la seccional policial mientras continúa el proceso judicial.

Por otra parte, en relación con el joven de apellido Moreno, la Fiscalía impartió las medidas procesales luego de que fuera puesto a disposición de la Justicia. Además, en uno de los casos se solicitó formalmente al damnificado la radicación de la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 4 para avanzar con la investigación.