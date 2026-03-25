Inseguridad en Catamarca: frustran un intento de robo en pleno centro

A las 08:20 de la mañana de hoy, en una franja horaria de alta circulación, personal del Cuerpo Guardia de Infantería Femenino (FÉNIX) se constituyó en la intersección de las calles Chacabuco y Tucumán, un punto neurálgico del entramado urbano. La presencia policial respondió a un hecho que, minutos antes, había alterado la normalidad de la zona.

En ese lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de dos personas: una mujer de apellido Albarracín (37) y un hombre de apellido Díaz (44), quienes fueron señalados como presuntos autores de un intento de ilícito.

El intento de robo y la intervención inmediata

De acuerdo con la información oficial, ambos individuos habrían intentado cometer un hecho ilícito en perjuicio de una mujer de 36 años de edad. La rápida intervención del personal femenino especializado resultó clave para evitar que el episodio escalara a consecuencias mayores.

El despliegue fue inmediato y efectivo, logrando interceptar a los sospechosos en las inmediaciones. En ese contexto, la situación adquirió un nivel de tensión significativo, particularmente durante la reducción del hombre implicado.

Una vez controlada la situación, ambos aprehendidos fueron trasladados a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.