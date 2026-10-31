Inseguridad en Catamarca: golpearon a un joven para robarle el celular y terminó en el hospital

En las primeras horas de hoy, alrededor de las 04:45, efectivos de la Comisaría Séptima llevaron adelante un procedimiento que culminó con la aprehensión de dos personas en el barrio Eva Perón. El operativo tuvo lugar en la Manzana N° 51, luego de que los numerarios realizaran tareas propias de su especialidad.

Durante la intervención, los uniformados aprehendieron a una joven mujer de apellido Pacheco, de 21 años, y a un sujeto de apellido Agüero Quintar, de 23 años, quienes estarían vinculados con un hecho delictivo ocurrido en la zona céntrica de la ciudad.

El arrebato y la agresión a la víctima

De acuerdo con la información del procedimiento, el episodio se habría registrado en calle Sarmiento, entre Mate de Luna y Zurita, donde ambas personas, mediante la modalidad delictiva conocida como arrebato, se habrían apoderado de un teléfono celular Motorola Moto G20.

El dispositivo, que fue recuperado por los efectivos policiales, sería propiedad de un joven de 23 años, quien además habría sido agredido físicamente durante el hecho.

Como consecuencia de las lesiones sufridas, la víctima necesitó asistencia médica. Profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervinieron en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó bajo atención médica.

Secuestro de un arma blanca y actuaciones judiciales

En el marco del procedimiento, los efectivos procedieron también al secuestro de un arma blanca, elemento que quedó incorporado a las actuaciones correspondientes.

Asimismo, los uniformados invitaron al damnificado a radicar la denuncia penal pertinente en el Precinto Judicial N° 1, a fin de formalizar las actuaciones vinculadas con el episodio.

Por su parte, los dos aprehendidos fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Pacheco quedó alojada en la Comisaría de La Mujer, mientras que Agüero Quintar fue trasladado a la Seccional Primera.

Ambos permanecen a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo judicial desde el cual se impartieron las medidas que deberán seguirse en el marco de la investigación.