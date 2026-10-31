Quiso cenar gratis en Catamarca: pagó un delivery de comida con una transferencia falsa y fue demorado

Un presunto engaño mediante una transferencia bancaria motivó un procedimiento policial durante la madrugada de hoy en el complejo habitacional Valle Chico, en la ciudad de Catamarca. El hecho tuvo lugar a las 02:10, cuando numerarios de la Comisaría Décima Primera se constituyeron en la calle N° 35 del mencionado complejo, luego de recibir un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con una joven mujer de 29 años, quien relató las circunstancias en las que habría sido víctima de una maniobra irregular mientras desarrollaba su actividad laboral en un local de venta de comidas.

Según manifestó la damnificada, momentos antes había recibido un pedido de alimentos que posteriormente fue enviado mediante el servicio de delivery. El destinatario habría sido un sujeto que, al momento de concretar el pago, manifestó que realizaría una transferencia bancaria.

La sospecha por un comprobante aparentemente apócrifo

De acuerdo con el relato de la mujer, el presunto comprador habría exhibido un comprobante de transferencia que, en apariencia, sería apócrifo. La situación despertó las sospechas sobre la operación comercial, ya que el envío de los alimentos se habría concretado bajo la modalidad de pago anunciada por el destinatario.

El episodio derivó en la intervención del personal policial, que tomó conocimiento de lo sucedido a partir de la comunicación recibida a través del SAE-911. Con los datos aportados en el lugar, los efectivos avanzaron con el procedimiento correspondiente.

En ese contexto, fue aprehendido el presunto autor del hecho, un hombre de apellido Nóblega, de 35 años, quien quedó vinculado a la investigación por el episodio denunciado.

El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su aprehensión, Nóblega fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que interviene en las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, los efectivos invitaron a la joven de 29 años a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9, a fin de formalizar su presentación por lo ocurrido.