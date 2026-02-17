Barrio Libertador: una mujer de 72 años denunció a su hijo y pidió su exclusión del hogar

La convivencia familiar se vio abruptamente quebrantada en el Barrio Libertador tras un hecho que combina la vulnerabilidad de la tercera edad con el delito contra la propiedad en el ámbito privado. Una vecina de 72 años de edad se vio obligada a radicar una denuncia penal contra su propio hijo, luego de constatar que este le había sustraído un valioso electrodoméstico de su dormitorio particular tras aprovechar un momento de soledad en la finca.

El incidente fue descubierto este lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 17:00 horas. La mujer había regresado a su vivienda tras una breve ausencia cuando, al ingresar a su habitación, se percató de un vacío evidente en el mobiliario: el aparato de televisión no estaba en su lugar. La sorpresa inicial dio paso a una confrontación directa que terminó por confirmar las sospechas más dolorosas para la progenitora, quien convive con el ahora acusado.

Al interrogar a su hijo sobre el paradero del bien, la denunciante obtuvo una respuesta inmediata y directa que desveló la mecánica del robo. El hombre confesó haber ingresado a la habitación a través de la ventana para retirar el equipo de imagen. Según su propio testimonio frente a su madre, el motivo del hecho habría sido una supuesta "falta de dinero", razón que utilizó para justificar el haber dispuesto del bien ajeno para intentar paliar su situación financiera personal.

Las especificaciones técnicas del objeto sustraído, que fueron asentadas detalladamente en el acta policial para su posterior identificación, corresponden a un televisor Smart TV marca LG de 42 pulgadas, con una estética particular de color blanco y bordes de tonalidad gris. La descripción minuciosa del aparato fue parte fundamental de la declaración testimonial que la mujer realizó ante los efectivos que acudieron al llamado de emergencia.

Ante la gravedad del suceso y la ruptura definitiva de la confianza en el seno del hogar, la víctima decidió dar aviso inmediato a las autoridades policiales de la jurisdicción. Al arribar los efectivos a la propiedad, la mujer brindó la autorización necesaria para el ingreso del personal de seguridad al recinto. El sospechoso, tras ser identificado como el autor del hecho por su propia madre, fue arrestado sin oponer resistencia por las fuerzas de seguridad presentes en el domicilio.

Más allá del procedimiento estándar por el delito de hurto, la madre tomó una decisión determinante para su seguridad y tranquilidad futura debido al vínculo de convivencia previo. Solicitó formalmente ante la justicia la exclusión del hogar de su hijo, una medida drástica que busca evitar nuevos incidentes de esta índole. Según aclaró la mujer de 72 años, a pesar de los años de convivencia, es la primera vez que se ve en la necesidad de tomar una medida legal de esta naturaleza en contra de su descendiente, cerrando así un capítulo lamentable de conflicto familiar y policial.