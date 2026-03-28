Inseguridad en Catamarca: sorprendieron tres delincuentes con una moto robada

En las primeras horas de este sábado, exactamente a las 04:00 de la madrugada, un procedimiento policial desplegado por numerarias del Cuerpo Guardia Infantería Femenino (FÉNIX) permitió frustrar lo que sería la sustracción de un vehículo en la vía pública. El hecho tuvo lugar en la intersección de calle Dr. Adolfo Cano y pasaje Rosa Sánchez, un punto donde las tareas de prevención resultaron determinantes.

Según la información oficial, durante el recorrido habitual, el personal policial sorprendió a tres sujetos en una situación que rápidamente despertó sospechas: los individuos se encontraban trasladando una motocicleta Guerrero GRF 250 cc., de colores rojo y blanco.

Huida inmediata y abandono del rodado

La reacción de los sospechosos fue inmediata. Al advertir la presencia de la unidad móvil, los tres hombres optaron por abandonar el vehículo en el lugar. Acto seguido, emprendieron una veloz fuga a bordo de otras dos motocicletas, logrando evadir el accionar policial.

A pesar del despliegue, los individuos fueron perdidos de vista, lo que impidió su aprehensión en el momento. El episodio dejó en evidencia tanto la rapidez de reacción de los sospechosos como la complejidad de este tipo de intervenciones nocturnas.

El origen del vehículo recuperado

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que la motocicleta abandonada estaría vinculada a un hecho ilícito reciente. El rodado habría sido sustraído de un domicilio ubicado en calle Dr. Adolfo Cano al 1.800, en perjuicio de un hombre de 36 años de edad.

La víctima fue debidamente informada de la situación y invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 3, paso fundamental para el avance de la investigación.

Procedimiento judicial y secuestro

Tras el hallazgo, la motocicleta quedó en calidad de secuestro, bajo custodia de efectivos de la Comisaría Tercera, que interviene por jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.

Asimismo, se dio inmediata intervención a la Fiscalía del Distrito Este, que tomó conocimiento del caso y será la encargada de dirigir las actuaciones judiciales tendientes a esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Un elemento ausente en el relato

Cabe destacar que, a diferencia de otros episodios similares, no se registraron enfrentamientos físicos ni episodios de violencia directa entre los efectivos y los sospechosos. En ese sentido, no hay constancia en la información oficial de que alguno de los involucrados haya recibido una golpiza o sufrido agresiones durante el procedimiento.

Este dato resulta relevante, ya que marca una diferencia en el desarrollo del hecho: la situación se resolvió sin confrontación física, limitándose a la recuperación del rodado y la posterior huida de los implicados.

Investigación en curso

El caso permanece abierto y bajo análisis de las autoridades judiciales. La prioridad ahora es identificar y localizar a los tres sospechosos, así como determinar con precisión su participación en el robo denunciado.

El accionar preventivo de las fuerzas de seguridad permitió, al menos, recuperar el vehículo sustraído, evitando que el delito se consumara en su totalidad y devolviendo a la víctima una parte esencial de su patrimonio.

Mientras tanto, la investigación continúa avanzando en busca de respuestas y de los responsables que, por ahora, lograron escapar en la oscuridad de la madrugada.