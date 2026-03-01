Motociclistas heridos tras chocar contra un poste en la Capital

Un violento siniestro vial se registró esta mañana, alrededor de las 7:40, en la avenida Del Bicentenario, entre las calles Diógenes Carrizo y Pedro "Naco" Rueda, en la Capital.

Según informaron fuentes policiales, Aaron Gabriel Paulos (26) circulaba en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc en compañía de Damaris Espeche Bordón (22). Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un poste del alumbrado público, para luego caer sobre la cinta asfáltica.

A raíz del choque, ambos ocupantes sufrieron lesiones y debieron ser asistidos por profesionales del SAME Catamarca, quienes los trasladaron al Hospital San Juan Bautista para una mejor atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Novena, peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que impartió las medidas a seguir.