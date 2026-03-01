  • Dólar
Catamarca: Dos lesionados tras el vuelco de un auto en Banda Arriba

El siniestro ocurrió en la ruta provincial 106. El conductor sufrió cortes en el cuero cabelludo y su acompañante presentó lesiones varias. Ambos rechazaron el traslado al hospital.

1 Marzo de 2026 17.21

Un siniestro vial se registró este domingo en la ruta provincial 106, en la zona conocida como Banda Arriba, donde por causas que se investigan volcó un automóvil Renault Clio.

El vehículo era conducido por Juan Facundo Vziñovezki, quien iba acompañado por Lucía Junquera.

Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió cortes en el cuero cabelludo, mientras que la mujer presentó lesiones varias.

Personal del SAME acudió al lugar para asistir a los ocupantes, aunque ambos decidieron no ser trasladados al hospital para una mejor atención médica.

En el hecho intervino la Unidad Judicial N° 3, que trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.

Catamarca heridos siniestro vial Vuelco

