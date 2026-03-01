Catamarca: Dos lesionados tras el vuelco de un auto en Banda Arriba

Un siniestro vial se registró este domingo en la ruta provincial 106, en la zona conocida como Banda Arriba, donde por causas que se investigan volcó un automóvil Renault Clio.

El vehículo era conducido por Juan Facundo Vziñovezki, quien iba acompañado por Lucía Junquera.

Como consecuencia del vuelco, el conductor sufrió cortes en el cuero cabelludo, mientras que la mujer presentó lesiones varias.

Personal del SAME acudió al lugar para asistir a los ocupantes, aunque ambos decidieron no ser trasladados al hospital para una mejor atención médica.

En el hecho intervino la Unidad Judicial N° 3, que trabajó en el lugar para determinar las circunstancias del siniestro.