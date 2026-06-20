La familia de Maximiliano Misael Toranzos, un hombre de 37 años oriundo de Santa María, inició una desesperada búsqueda tras perder todo contacto con él mientras se encontraba en Perú.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, sus allegados radicaron una denuncia por averiguación de paradero y solicitaron la intervención de las autoridades para intentar localizarlo.

Según trascendió, la última comunicación con Toranzos se produjo durante el mes de enero, cuando se encontraba en la localidad de Paucará, perteneciente a la provincia de Huancavelica, en territorio peruano.

Intensa búsqueda de un catamarqueño desaparecido en Perú

En aquella oportunidad, el santamariano informó a su familia que había iniciado el viaje de regreso hacia la Argentina. Sin embargo, desde entonces no volvió a comunicarse y se desconoce dónde se encuentra.

La preocupación de sus familiares creció con el paso de los meses, ya que no lograron establecer ningún tipo de contacto ni obtener información sobre sus movimientos posteriores.

Tras la denuncia presentada, tomó intervención Interpol, que trabaja junto a los organismos competentes para intentar determinar el paradero del ciudadano catamarqueño.

Mientras avanza la investigación, la familia continúa solicitando colaboración y espera obtener información que permita esclarecer qué ocurrió con Toranzos y dar con su ubicación.