Intenso operativo en Tinogasta para dar con el paradero de un hombre discapacitado

La ciudad de Tinogasta se encuentra en estado de alerta máxima tras la confirmación de la desaparición de un hombre de 56 años, identificado como David Rodolfo Barrera. El caso, que ha movilizado a las principales dependencias de seguridad de la provincia, reviste una complejidad particular debido a que el sujeto padece una discapacidad y fue visto por última vez iniciando un trayecto de larga distancia sin acompañamiento.

El rastro de la desaparición

La reconstrucción de los hechos, basada en las denuncias y las primeras investigaciones de la Comisaría Departamental de Tinogasta, indica que la última actividad conocida de Barrera tuvo lugar el pasado lunes 16 del corriente mes y año. Según la información oficial, el hombre habría viajado solo desde la Capital con destino a la ciudad de Tinogasta.

El plan de viaje previsto consistía en arribar a la cabecera departamental para, posteriormente, abordar otro medio de transporte que lo trasladara hacia la localidad de Fiambalá. Sin embargo, en algún punto de esta conexión, el contacto se perdió de forma absoluta y, hasta el momento, se desconoce su paradero real, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y policiales.

Ante la gravedad del cuadro, se ha dado inicio a un operativo de búsqueda de gran escala. Bajo las directivas precisas de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, la Unidad Regional N° 5 ha tomado el mando de las acciones en el terreno. El despliegue no solo involucra un número significativo de recursos humanos y logísticos, sino que integra unidades especializadas para cubrir la compleja geografía del departamento.

En los rastrillajes, que se extienden por distintas zonas y localidades de Tinogasta, participan de forma conjunta:

División Drones de la Policía de la Provincia: Encargada del monitoreo aéreo para cubrir áreas de difícil acceso.

División Canes de la Policía de la Provincia: Especializada en el seguimiento de rastros odoríficos en territorio.

Personal de Defensa Civil de Tinogasta: Aportando logística y conocimiento del terreno local.

Efectivos de la Comisaría Departamental: Quienes coordinan las patrullas terrestres iniciales.

Características físicas y señas particulares

Para facilitar la identificación por parte de la sociedad, las autoridades han difundido una descripción detallada de David Rodolfo Barrera. Al momento de su desaparición, el hombre presentaba las siguientes características:

Edad: 56 años.

Estatura: 1,65 metros aproximadamente.

Contextura física: Delgada.

Tez: Trigueña.

Cabello: Color negro.

Vestimenta: Pantalón de jean azul, botines de color marrón y una remera celeste.

La Policía de la Provincia y la División Trata de Personas subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para resolver este caso. Cualquier dato, por mínimo que parezca, sobre el paradero de Barrera o sobre su presencia en medios de transporte públicos o privados durante el trayecto mencionado, es vital para la investigación.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información fehaciente, se comuniquen de inmediato a través de las siguientes vías:

Línea de emergencia SAE-911.

La dependencia policial más cercana a su domicilio.

División Trata de Personas de la Policía de la Provincia: Al teléfono celular número 383 - 400 8879.

El operativo continúa de manera ininterrumpida mientras la fiscalía evalúa nuevas pruebas y testimonios que permitan determinar si el hombre llegó efectivamente a realizar el trasbordo hacia Fiambalá o si su rastro se perdió en las inmediaciones de la terminal de Tinogasta.