Tragedia en Catamarca: un hombre de 77 años murió calcinado en su vivienda

La tranquilidad habitual del departamento Ancasti se vio abruptamente interrumpida durante la madrugada de este miércoles. Un trágico siniestro ocurrido en una vivienda del Paraje El Arbolito terminó con la vida de un adulto mayor, en un hecho que ha movilizado a las autoridades policiales, peritos de bomberos y representantes del Poder Judicial para esclarecer las causas exactas del incendio.

El reporte oficial se inició a las HS 02:10, momento en el que el personal de la Comisaría de Ancasti fue alertado sobre una situación de extrema gravedad. El aviso no llegó por los canales de emergencia habituales, sino a través de un personal de salud, quien informó que en el interior de una residencia ubicada en el mencionado paraje se encontraría una persona sin vida.

Al constituirse de manera inmediata en el lugar de los hechos, los efectivos policiales se encontraron con un escenario desgarrador. Allí fueron recibidos por un hombre de apellido Heredia (53), quien relató los pormenores de su llegada a la vivienda. Según su testimonio, el hombre había estado fuera del hogar cumpliendo tareas rurales; sin embargo, al regresar del campo, se encontró con la propiedad envuelta en llamas.

Heredia (hijo) manifestó a las autoridades que, pese a sus esfuerzos, en el interior de la morada habría perdido la vida su padre, identificado como Ramón Heredia, un hombre de 77 años de edad que no pudo escapar del avance del fuego.

Peritajes técnicos y origen del siniestro

Dada la magnitud de la tragedia, se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Bajo sus directivas, se dispuso el resguardo de la escena y se convocó a especialistas de la Dirección General de Criminalística para realizar las tareas de campo pertinentes.

Un actor clave en la investigación fue el perito en siniestros de bomberos, cuyo informe técnico resultó determinante para establecer la hipótesis principal de la tragedia. Tras realizar una inspección ocular y técnica sobre los restos de la vivienda, el especialista determinó que el foco ígneo se habría originado debido a una falla en la caja de luz de la vivienda.

Tras esto, el incendio se desarrolló específicamente en la habitación en donde la víctima estaba durmiendo. Allí las llamas se propagaron rápidamente en el interior de la estructura, dificultando cualquier intento de rescate o escape.

Procedimientos legales y técnicos

La investigación judicial busca ratificar que el evento se produjo por causas accidentales derivadas de la deficiencia en la instalación eléctrica mencionada. Por ello, la labor de los peritos de Criminalística es fundamental para documentar cada detalle del entorno y confirmar la dinámica del incendio descrita por bomberos.

La comunidad de Ancasti permanece consternada ante la pérdida de Ramón Heredia, mientras la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este continúa con las diligencias de rigor para dar por finalizado el sumario judicial correspondiente a este lamentable episodio.