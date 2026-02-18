Muerte en Ancasti: el peritaje revela cómo se inició el incendio

Un trágico incendio estructural se cobró la vida de un adulto mayor en la madrugada de este miércoles en el departamento Ancasti. Tras las primeras pericias realizadas en el inmueble, el perito en siniestros de Bomberos determinó que el fuego se habría originado debido a una falla técnica en la caja de luz de la vivienda. El siniestro se localizó específicamente en la habitación donde la víctima, un hombre de 77 años, se encontraba durmiendo al momento de iniciarse las llamas, lo que derivó en un desenlace fatal.

El hecho fue descubierto alrededor de las 02:10 por su hijo, de apellido Heredia (53), quien al regresar de realizar sus tareas de campo encontró la propiedad ubicada en el Paraje El Arbolito envuelta en llamas y a su progenitor sin vida en el interior. Ante la gravedad de la situación, el personal de la Comisaría de Ancasti y profesionales de salud trabajaron en el lugar para constatar el deceso y resguardar la escena de manera inmediata.

La investigación del caso quedó bajo la estricta órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde dicha fiscalía se ordenó la intervención de la Dirección General de Criminalística con el fin de completar todas las pericias correspondientes y confirmar de manera oficial la mecánica de este trágico suceso. Las autoridades buscan ratificar mediante informes técnicos definitivos cómo la falla en la instalación eléctrica desencadenó el incendio estructural que terminó con la vida del anciano.