Intentaban sustraer una rueda de una camioneta y los atraparon

Un procedimiento policial desarrollado en el Oeste de la Capital terminó con la aprehensión de dos personas y el secuestro de un automóvil, luego de que fueran vinculadas a un presunto intento de sustracción de una rueda de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en la esquina de las calles Ignacio de Agüero e Intendente Doctor Gustavo Walter, donde intervino personal motorista del COEM-Kappa.

De acuerdo con la información suministrada, los efectivos aprehendieron a dos sujetos de apellidos Pérez, de 30 años, y Andrada, de 35 años, quienes habrían intentado sustraer una de las ruedas de una camioneta estacionada en la vía pública. La intervención policial permitió detener a ambas personas en el lugar y avanzar con el secuestro de elementos que, según el procedimiento, se encontraban relacionados con la situación investigada.

Herramientas y el auto

Además de las dos aprehensiones, los uniformados concretaron el secuestro de herramientas varias y de un automóvil Volkswagen Voyage, vehículo en el que circulaban las personas involucradas.

La presencia de estos elementos quedó incorporada al procedimiento realizado por los efectivos del COEM-Kappa, en el marco de la intervención desarrollada en la zona Oeste de la Capital. Los elementos secuestrados forman parte de las actuaciones derivadas del procedimiento, mientras que la situación de las dos personas aprehendidas quedó sujeta a las decisiones que adopte la autoridad judicial interviniente.

Según lo informado, la situación se produjo mientras la camioneta permanecía estacionada en la vía pública. La intervención de los motoristas del COEM-Kappa derivó en la aprehensión de Pérez y Andrada, quienes habrían estado intentando retirar una de las ruedas del vehículo.

El procedimiento continuó con la identificación y el secuestro del automóvil en el que circulaban ambos sujetos. Se trató de un Volkswagen Voyage, que quedó incorporado a las actuaciones junto con las herramientas varias secuestradas durante la intervención.

La secuencia derivó así en un operativo que no solamente permitió concretar las aprehensiones, sino también preservar elementos vinculados con el hecho que ahora deberá ser analizado dentro del marco de la investigación correspondiente.

Los detenidos

Una vez finalizado el procedimiento en el lugar, los supuestos autores del hecho fueron trasladados y alojados en la Comisaría Cuarta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Desde allí, quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que intervendrá en las actuaciones derivadas del procedimiento policial.

La intervención de la Fiscalía permitirá determinar las medidas correspondientes dentro de la investigación iniciada a partir del presunto intento de sustracción de la rueda de la camioneta.

De esta manera, la situación procesal de los dos hombres aprehendidos queda vinculada a las actuaciones judiciales que se desarrollen a partir del procedimiento concretado por los motoristas del COEM-Kappa.