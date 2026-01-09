Intento de arrebato y un detenido en el Cementerio Municipal

En la mañana de este viernes, la calma habitual del Cementerio Municipal "Fray Mamerto Esquiú" se vio interrumpida por un episodio delictivo que terminó con un hombre detenido. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando un sujeto intentó asaltar a una joven en el predio ubicado sobre la avenida Gobernador Fortunato Rodríguez.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició tras un llamado al SAE-911. Efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) se desplazaron rápidamente al lugar, donde se entrevistaron con la víctima, una mujer de 20 años. La joven relató que, momentos antes, un hombre intentó arrebatarle su teléfono celular de forma violenta, aunque no logró concretar el robo y se dio a la fuga a pie por los pasillos del cementerio.

Con las descripciones aportadas, los uniformados realizaron un rastrillaje dentro de la necrópolis. A los pocos minutos, divisaron al sospechoso, identificado como un individuo de apellido Vera, de 28 años. Al percatarse de la presencia de la unidad motorizada, el sujeto intentó escapar nuevamente, pero fue interceptado y reducido a los pocos metros por el personal actuante.

Tras la aprehensión, Vera fue trasladado a la Seccional Décima, que interviene por jurisdicción, y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Por su parte, la damnificada fue asesorada por los efectivos para radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, con el fin de avanzar en las medidas legales pertinentes.

Operativos de seguridad en Capital y el interior provincial

Durante recorridos preventivos y operativos de control vehicular, efectivos de las Comisarías Departamentales Fray Mamerto Esquiú, Pomán y Tinogasta, de las Seccionales Tercera y Los Altos, de esta Ciudad Capital y del departamento Santa Rosa respectivamente, como así también del Grupo de Infantería Tinogasta (GIT) y del COEM-Kappa, incautaron 21 motocicletas de diferentes marcas y cilindradas, en virtud que sus conductores infringieran las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito y del Código de Faltas de la Provincia.

Finalmente, los rodados fueron remitidos a las dependencias policiales correspondientes.