Indagaron a la madre de "Pipi" y allanaron la casa de su padre

La investigación por el caso de "Pipi", el niño de 3 años que conmociona a Catamarca, sumó en las últimas horas nuevas medidas judiciales. La madre del menor fue indagada por el delito de amenazas, mientras que efectivos policiales allanaron la vivienda de su padre, un exjuez del Poder Judicial, donde secuestraron marihuana, un teléfono celular y otros elementos que quedaron incorporados al expediente.

La mujer fue trasladada a la Fiscalía General, donde prestó declaración indagatoria ante el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta, quien encabeza la investigación. La imputación por amenazas forma parte de la causa que busca reconstruir el entorno familiar del niño y determinar si existieron situaciones de maltrato infantil.

En paralelo, personal de la Comisaría de El Rodeo y de la Dirección Drogas Peligrosas llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Bernardo de Irigoyen, propiedad del padre de la imputada. El procedimiento se extendió hasta la madrugada y finalizó con el secuestro de un teléfono celular con su chip, dos frascos con marihuana, cuatro cigarrillos armados de la misma sustancia, una picadora y una balanza de precisión.

Las nuevas diligencias se conocieron pocas horas después de que trascendiera el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), cuyos especialistas descartaron que el niño presentara lesiones compatibles con abuso físico o abuso sexual al momento de la evaluación.

No obstante, esa conclusión no dio por terminada la investigación. La Fiscalía continúa reuniendo pruebas, incorporando pericias y ordenando nuevas medidas para esclarecer los hechos denunciados y establecer si existieron otras conductas con relevancia penal.

Con la madre ya indagada, nuevos elementos secuestrados y distintas pericias incorporadas al expediente, la causa sigue avanzando bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y mantiene una fuerte repercusión pública debido a la gravedad de las denuncias.