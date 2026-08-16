Intentó robar una motocicleta en el sur de la Capital: lo detuvieron

Un hombre de apellido Sosa, de 30 años, fue aprehendido por efectivos policiales luego de ser señalado como sospechoso de haber intentado cometer un ilícito en el sur de la Capital.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de avenida Misiones y calle Samay Huasi, donde intervinieron efectivos de la Seccional Novena. De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría intentado sustraer una motocicleta Honda Wave 110 cc., que se encontraba estacionada en el lugar y era propiedad de una joven mayor de edad.

La intervención policial se produjo a partir de la situación detectada en ese sector de la ciudad y derivó en la aprehensión del sospechoso, quien posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

El hecho fue informado como un procedimiento relacionado con un supuesto intento de sustracción del rodado, por lo que la investigación quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente.

Secuestraron una "espadita"

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron un elemento punzante de fabricación casera, conocido comúnmente como "espadita". El objeto se encontraba entre las pertenencias del hombre aprehendido y fue secuestrado por los policías que participaron del operativo.

El hallazgo del elemento formó parte de las actuaciones realizadas después de la aprehensión de Sosa y quedó incorporado al procedimiento llevado adelante por los efectivos de la Seccional Novena.

La denuncia

Luego de ocurrido el procedimiento, los policías invitaron a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente. La presentación debía realizarse en la Unidad Judicial N° 6, donde se formalizarían las actuaciones vinculadas con el supuesto intento de sustracción de la motocicleta.

Tras la aprehensión, el supuesto autor del hecho fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, dependencia que corresponde por jurisdicción. Desde allí, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que interviene en las actuaciones derivadas del procedimiento.