Rescate en Catamarca: auxiliaron a cinco turistas que quedaron atrapados en la nieve

Este sábado, a las 13:30, efectivos de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra se constituyeron en el paraje Real Grande, perteneciente a esa localidad del departamento Antofagasta de la Sierra, a raíz de una situación que involucró a cinco turistas.

Los efectivos policiales acudieron al lugar para brindar asistencia a los visitantes, quienes son oriundos de la provincia de Tucumán. De acuerdo con la información proporcionada, los turistas se habrían quedado atascados en la nieve mientras circulaban a bordo de una camioneta Jeep.

El episodio tuvo como escenario el paraje Real Grande, donde las condiciones mencionadas en el reporte hicieron necesaria la intervención de los efectivos de la dependencia policial departamental. La presencia de los turistas en el sector y la imposibilidad de continuar su circulación motivaron el auxilio por parte del personal de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra.

Cinco turistas, una camioneta y un camino interrumpido por la nieve

La situación involucró a cinco personas, todas ellas procedentes de Tucumán, que se desplazaban juntas en una camioneta Jeep. Según el relato disponible, el vehículo quedó detenido luego de quedar atascado en la nieve.

El hecho puede sintetizarse en los siguientes datos:

Lugar: paraje Real Grande.

paraje Real Grande. Localidad: Antofagasta de la Sierra.

Antofagasta de la Sierra. Departamento: Antofagasta de la Sierra.

Antofagasta de la Sierra. Hora de intervención: 13:30 de este sábado.

13:30 de este sábado. Personas auxiliadas: cinco turistas.

cinco turistas. Procedencia: provincia de Tucumán.

provincia de Tucumán. Vehículo: camioneta Jeep.

camioneta Jeep. Situación: quedaron atascados en la nieve.

quedaron atascados en la nieve. Intervinientes: efectivos de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra.

Estos elementos permiten reconstruir la secuencia del episodio: los cinco turistas se encontraban recorriendo el sector a bordo de la camioneta cuando el vehículo quedó atascado en la nieve. Ante esa circunstancia, efectivos de la dependencia policial se dirigieron al paraje Real Grande para brindarles auxilio.

Un desenlace favorable

Uno de los aspectos centrales del episodio fue el estado de salud de los turistas. Afortunadamente, las cinco personas se encontraban en buen estado de salud, por lo que la situación no derivó en la necesidad de asistencia médica.

El dato resulta significativo dentro de la reconstrucción del hecho, ya que, pese a que los turistas habían quedado atascados en la nieve y requirieron la intervención de los efectivos policiales, no fue necesario brindarles atención médica.

De esta manera, la intervención de la Comisaría Departamental Antofagasta de la Sierra permitió asistir a los visitantes en el lugar, con un resultado favorable para las cinco personas involucradas.