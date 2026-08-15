Violencia de género en Catamarca: aprehenden a un sujeto y secuestran su auto

A las 18:05 de la tarde de hoy, un despliegue de seguridad tuvo lugar en la localidad de Fiambalá, perteneciente al departamento Tinogasta. Efectivos policiales asignados a la Comisaría de Fiambalá se constituyeron de manera urgente en la calle Diego de Almagro S/N°.

En dicho lugar, el personal uniformado procedió a la aprehensión de un sujeto de 28 años de edad. La medida se concretó debido a que el individuo habría agredido a su pareja, una joven mujer mayor de edad, desencadenando la intervención inmediata de las fuerzas del orden en la zona.

Secuestro de vehículo y medidas procesales

Como parte de las actuaciones labradas a raíz del episodio de violencia, los efectivos policiales llevaron adelante el secuestro de un automóvil Fiat Siena, rodado en el cual circulaba el supuesto agresor al momento de producirse los hechos.

Tras el procedimiento en la vía pública, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado y a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, organismo que continuará con las diligencias legales correspondientes para esclarecer los detalles de lo sucedido.

Canales oficiales de asistencia y prevención

Ante situaciones de esta naturaleza, las autoridades recuerdan los recursos disponibles para la comunidad en materia de prevención y contención de la violencia de género y familiar.

Línea gratuita 144: Destinada a brindar orientación y asistencia integral a víctimas.

Línea de emergencias 911: Para reportar urgencias de manera inmediata.