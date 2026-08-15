Persecución en Catamarca terminó con dos jóvenes detenidos

La secuencia de los hechos que movilizó a las fuerzas de seguridad comenzó en las primeras horas de la jornada. Específicamente, a las 03:20 de la madrugada de hoy, un llamado telefónico funcionó como el detonante que activó el protocolo de intervención policial.

A raíz de esta comunicación, numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta se desplazaron de manera inmediata hacia las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de dicha ciudad, la cual pertenece al departamento homónimo. Al arribar al sector señalado por el aviso, los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, una situación que motivó el accionar del personal uniformado para constatar las contravenciones e identificar a los involucrados.

La fuga y la persecución vehicular

El panorama en el lugar cambió de rumbo de manera repentina cuando los agentes policiales advirtieron la presencia de un vehículo en las inmediaciones. Se trataba de una camioneta Volkswagen Saveiro, de color blanco, la cual se encontraba en el sitio.

En el preciso instante en que el conductor del rodado notó la presencia del personal policial, la situación escaló hacia una maniobra evasiva: el automovilista se habría dado a la fuga, lo que dio inicio de forma inmediata a una breve persecución por las calles de la zona. El seguimiento táctico por parte de los numerarios de la Comisaría Departamental Tinogasta no se prolongó demasiado en el tiempo, pero logró su cometido al neutralizar el intento de huida y cerrar el cerco sobre el rodado en movimiento.

Resistencia, reducción y medidas judiciales

La persecución vehicular concluyó de manera definitiva con la aprehensión de los ocupantes del rodado y el posterior secuestro del vehículo involucrado en la fuga.

Detenidos: Dos jóvenes de 18 y 19 años de edad, ambos compartiendo el apellido Perea.

Vehículo secuestrado: Una camioneta Volkswagen Saveiro, de color blanco.

Jurisdicción interviniente: Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial.

Cabe señalar que el procedimiento no estuvo exento de tensiones. Durante el desarrollo de la intervención y el posterior arresto, los sujetos opusieron resistencia a la autoridad. En virtud de esta conducta hostil, los numerarios procedieron a aplicar las técnicas correspondientes para reducirlos de manera segura.

Una vez controlada la situación en el lugar de los hechos, ambos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial, sitio en el cual quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial. Desde dicha instancia fiscal se impartieron las medidas procesales y administrativas a cumplimentar para dar continuidad formal a las actuaciones correspondientes a este episodio registrado en la ciudad de Tinogasta.