Internos del Servicio Penitenciario se capacitan en el "Banco solidario de bicicletas"

Internos del Servicio Penitenciario Provincial comenzaron la capacitación denominada "Banco solidario de bicicletas", en el marco de un convenio firmado entre la Secretaría de Seguridad de la provincia y la Municipalidad de la Capital. La iniciativa combina formación laboral, inclusión social y promoción de la movilidad urbana sustentable.

El programa tiene como propósito central recuperar, reacondicionar y redistribuir bicicletas donadas por vecinos de la ciudad Capital y del interior provincial, con el objetivo de entregarlas a personas que necesitan un medio de transporte. La asignación se realizará bajo criterios de vulnerabilidad y territorialidad, priorizando a quienes se encuentran en situaciones de mayor necesidad.

De esta manera, el proyecto no solo apunta a la capacitación de los internos, sino también a generar un impacto directo en la comunidad, promoviendo el acceso equitativo al uso de la bicicleta.

La apertura de la capacitación contó con la presencia de autoridades y funcionarios vinculados al sistema penitenciario y a la política de movilidad urbana.

Participaron del acto:

El director del Servicio Penitenciario Provincial, Crio Gral (RE) Daniel Coronel

El director de Movilidad Urbana Sustentable de la Municipalidad de la Capital, Andrés Otado

La directora del Gabinete Técnico Criminológico, Lic. Yuliana Gallo

La directora de Administración, CPN Natalia Foressi

La directora de Coordinación Institucional de la Secretaría de Seguridad, Laura Martínez

El equipo de capacitadores

Durante la presentación, Daniel Coronel destacó el esfuerzo que implicó la concreción del proyecto y remarcó su importancia en términos de formación. "Es un proyecto que se ha logrado con mucho esfuerzo y esperamos que los internos adquieran los conocimientos necesarios para poder volcarlos hacia fuera, y que les sirva como una herramienta de trabajo", expresó.

Oficio y reinserción social como eje central

El programa está diseñado con un objetivo claro: brindar conocimientos básicos del oficio de bicicletero y fomentar la adquisición de habilidades prácticas que puedan convertirse en una herramienta concreta para la reinserción social.

La capacitación se desarrollará bajo un formato teórico-práctico, en el que los internos aprenderán a:

Diagnosticar fallas en bicicletas

Reparar componentes

Armar unidades completas

Poner en funcionamiento los rodados

Este enfoque busca garantizar que los participantes no solo incorporen conocimientos conceptuales, sino que también desarrollen capacidades técnicas aplicables en un ámbito laboral.

Organización de las clases y dinámica de trabajo

El esquema de formación contempla una organización estructurada para asegurar el acceso progresivo de los internos interesados.

La modalidad prevé grupos de seis participantes por ciclo, siete clases prácticas por grupo, repetición del ciclo para incorporar nuevos participantes. Cada grupo completará el proceso formativo antes de dar paso a un nuevo grupo, permitiendo que la capacitación alcance a la totalidad de los interesados.

En cuanto a la frecuencia, las clases se dictarán cada 15 días, lo que permitirá:

La preparación de materiales

La organización del taller

El seguimiento del proceso de aprendizaje

Aprendizaje aplicado con enfoque práctico

Uno de los aspectos centrales del programa es su orientación hacia el aprendizaje práctico aplicado. La capacitación se desarrollará utilizando bicicletas reales, que serán intervenidas por los internos en todas las etapas del proceso.

Los contenidos abarcarán:

Conocimiento del oficio

Identificación de componentes

Diagnóstico de fallas

Reparación

Pintado

Armado y mantenimiento

Puesta a punto o calibración

Este abordaje integral permite que los participantes experimenten el proceso completo de recuperación de una bicicleta, desde su estado inicial hasta su funcionamiento final.

Impacto social y proyección comunitaria

El "Banco solidario de bicicletas" se configura como una iniciativa que articula múltiples dimensiones: formación laboral, reinserción social y compromiso comunitario. A través de la recuperación de bicicletas donadas, el programa establece un circuito solidario que vincula a los internos con la sociedad.

La entrega de los rodados reacondicionados a personas que los necesitan refuerza el carácter social del proyecto, al tiempo que otorga sentido práctico a la capacitación desarrollada dentro del ámbito penitenciario.

En este contexto, la propuesta se posiciona como una herramienta que combina aprendizaje, trabajo y solidaridad, con impacto tanto en los internos como en la comunidad en general.