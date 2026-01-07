Investigan la muerte de un joven de 23 años: se esperan los resultados de la autopsia

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de La Merced, en el departamento Paclín, tras la muerte de un joven de 23 años ocurrida en la noche de este martes. Se trata de Baltazar Carrizo, quien falleció luego de sufrir una descompensación repentina mientras se encontraba en el domicilio de su novia. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y aguarda los resultados de la autopsia para determinar con precisión qué provocó su muerte.

Según informaron fuentes policiales y judiciales, Carrizo fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital zonal de La Merced cerca de las 21.30. Sin embargo, al arribar al centro de salud, el personal médico constató que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio inmediato aviso a las autoridades.

A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para casos de fallecimientos dudosos. Intervino la Fiscalía a cargo del Dr. Jonathan Felsztyna, quien dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer las causas del deceso. Entre ellas, ordenó la presencia de personal policial, peritos y de la médica forense en la localidad.

De acuerdo con los primeros testimonios recolectados, el joven se encontraba en la vivienda de su novia, ubicada en el sector norte de La Merced. Testigos, entre ellos la propia joven, relataron que Carrizo estaba caminando dentro del domicilio cuando, de manera repentina, se detuvo en un sector de la casa y cayó de espaldas al suelo.

Ante la situación, las personas que se encontraban en el lugar intentaron asistirlo y realizar maniobras de reanimación, pero al no obtener respuesta decidieron trasladarlo de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos, el joven ya había fallecido.

La médica forense que se hizo presente en el lugar llevó adelante las primeras pericias, pero determinó que no era posible establecer de manera fehaciente la causal de la muerte únicamente con el examen externo del cuerpo. Por este motivo, recomendó la realización de una operación de autopsia, medida que fue avalada por la Fiscalía interviniente.

La autopsia comenzó a realizarse este miércoles pasadas las 8 de la mañana en la morgue del cementerio municipal de la capital. Allí se trasladaron los restos de Baltazar Carrizo con el objetivo de llevar adelante un estudio exhaustivo que permita determinar si la muerte fue consecuencia de una patología previa, una descompensación natural u otra causa que deba ser investigada.

Fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, no se detectaron signos visibles de violencia en el cuerpo del joven, aunque remarcaron que será el resultado de la autopsia el que permitirá contar con un panorama claro y definitivo sobre lo ocurrido. Una vez concluido el procedimiento, el informe forense será incorporado al expediente judicial.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y se aguarda la finalización de las pericias para definir los próximos pasos. La muerte de Baltazar Carrizo generó un fuerte impacto en la comunidad de La Merced, donde familiares, amigos y vecinos expresaron su pesar por la pérdida del joven, quien además era padre.

Desde la Justicia reiteraron la importancia de aguardar los resultados oficiales para evitar especulaciones y confirmaron que toda la actuación se desarrolla conforme a los protocolos establecidos para este tipo de hechos.